Témoignage : il s'est reconverti à l'agriculture, la quête de sens de Sascha en Bas-Ségala

Rien ne prédisposait cet ingénieur de 35 ans originaire de Haute-Normandie à embrasser l’agriculture paysanne. Si ce n‘est l’amour du terrain et "du concret". Sascha Vue et sa compagne ont donné un sens à leur vie en s’installant à Saint-Salvadou, au terme d’un projet mûrement réfléchi. Et assurément réussi.

La géographie du Bas-Ségala étire ses rondeurs sensuelles entre quelques fermes aux murs de pierres qui persillent le paysage. À portée de voix de Saint-Salvadou, un hameau assoupi mais retapé au gré des envies et des besoins, garde toujours le parfum de l’histoire.

Sascha Vue et sa compagne Tatiana. Centre Presse Aveyron - C. C.

Un théâtre de verdure et d’exigence paysanne devenu la raison d’être de deux couples que rien, a priori, ne disposait à y poser les valises. Sascha est originaire de Haute-Normandie, sa compagne Tatiana, de Paris. Ils voisinent avec deux copains, Oriane et Pyo, eux aussi venus d’ailleurs (Clermont-Ferrand et Pau), lui était chercheur en acoustique, elle ingénieur en environnement, ils ont jeté leur dévolu sur le maraîchage bio sous serres. Sascha et Tatiana quant à eux vont s’orienter vers l’élevage et… la boulangerie.

Une "dimension collective"

Cette "dimension collective" de l’installation hors cadre, va être la pierre angulaire de leur reconversion commune, dans une région qui va devenir la leur. Au sein de deux exploitations sans succession qu’ils vont s’approprier sous la forme d’un groupement foncier agricole (GFA), fort de 80 sociétaires qui croient en eux comme eux-mêmes croient en leur avenir. Et force est de constater que, depuis 2018, date de la signature de leur installation, personne ne s’est trompé.

Rien n’était pourtant trop évident au départ. Sascha et Tatiana sont tous deux "très urbains". Ils se sont rencontrés en faisant des études d’ingénieurs agronomes à Paris. "J’ai hésité à faire de la recherche, derrière des écrans d’ordinateur, se souvient Sascha. J’ai travaillé à l’INRAE, quelques mois après mon diplôme. À l’école, j’avais vu lors d’un stage l’épanouissement d’un couple éleveur de porcs en Bretagne ! Il me manquait du concret, voir les conséquences de mes actes après trois ans de travail dans un bureau de recherche…"

L'exploitation produit son blé pour fabriquer sa farine et son pain. Centre Presse Aveyron - C. C.

Envie de terrain et hasard des rencontres

Une "envie de terrain" que partage Tatiana et qui nourrit chez eux le changement de région, la volonté de se confronter aux réalités. "Il nous fallait choisir une région, de préférence dans l’Ouest, le Sud-Ouest, une région où il y avait des fermes moyennes, reprenables plus facilement, où le foncier et l’immobilier restent accessibles, sortir des structurants importants, explique Sascha. Il nous fallait être pas trop loin d’une ville moyenne, pas trop reculé comme en Lozère. Tout cela est un peu le hasard des rencontres, avec des gens dans le même cas que nous, avec les mêmes envies. On a rencontré Pyo et Oriane, on s’est lancé." Ce sera donc l’Aveyron.

Le moteur de leur changement est indéniablement "la quête de sens" : "Pourquoi on se lève le matin, qu’est ce qui est concret, utile à la société ? Et puis comment nourrir sainement les gens…"

Des valeurs et de l’humilité

Chez ces jeunes gens (Sascha a 35 ans), les questions environnementales et éthiques sont des valeurs cardinales. Ils feront du bio par nature, pas par stratégie sociétale. Des valeurs qui conduiront Sascha à intégrer le bureau départemental de la Confédération paysanne.

Un peu d’argent de côté et le GFA pour ne pas tout engager dans l’aventure. "C’était une sécurité, sur le modèle de Terres de Liens, très répandu en Bretagne pour installer des jeunes." La greffe prend derrière ce couple d’éleveurs bovins à la retraite, sans possibilité de transmission.

Ils feront autre chose des 35 hectares de terres (plus 15 hectares un peu plus loin) de l’exploitation qu’ils reprennent avec comme ambition, au-delà de la réussite de leur projet, de gagner au sein du couple 1 300 euros par mois. Salaire modeste "mais j’ai l’impression de vivre très bien en Aveyron, car on a la chance de bien maîtriser notre circuit de commercialisation, d’être moins tributaires du marché, plus autonomes".

Débuts compliqués

Les débuts n’ont pas été simples. "S’installer hors cadre est très compliqué. Et si l’on a la volonté de s’agrandir, on se heurte à l’appréhension du voisinage contre lequel il a fallu ferrailler. Ne serait-ce que pour avoir 25 hectares au tout début." Des jeunes venus d’ailleurs, réputés peu aguerris au monde paysan, style Larzac-fromage-de-chèvre, ont créé des remous en Ségala. Aujourd’hui apaisés, car leur travail et le respect de la cause paysanne ont fait le reste. L’installation s’est finalement bien passée, "car on avait des diplômes agricoles et que les banques suivaient".

Aujourd’hui, "beaucoup de copains qui étaient comme nous, que l’on a connus en faisant nos études notamment, viennent nous voir et je soupçonne qu’ils nous envient, dans un tel cadre de vie", plaide Sascha, garçon solaire et posé, de toute évidence bien dans son univers, dans sa nouvelle vie. Une reconversion guidée par la quête de sens, résolument réussie dans cette terre aveyronnaise qui ne saurait mentir sur ce qu’elle a à offrir à ceux qui savent l’aimer.