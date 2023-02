À Millau, le bassin extérieur du complexe sportif attendra

Au-delà de la natation, il a été question de football et de rugby lors du dernier conseil municipal en date.

Lorsque nous avions lancé le projet du complexe sportif, la piscine ne devait pas fermer. » Profitant d’un point abordant l’affectation d’un agent d’entretien à la Ville durant la prévision de trois mois de fermeture du centre aquatique, Alain Nayrac, dans l’opposition, demandait si la Ville avait au moins « reçu une compensation financière » face à ce contretemps.

« Ce sur quoi l’entreprise s’était engagée était difficile, voire impossible à tenir, réagissait la maire. Cela aurait pu générer des malfaçons et d’autres soucis que les techniciens de la Ville, ceux qui suivent le chantier quasiment 24 heures sur 24, nous ont fait remonter. Avec tous les surcoûts que nous sommes amenés à prendre en charge, la compensation financière ne sert qu’à les réduire. La fermeture permet de gagner beaucoup de temps, elle a été décidée surtout pour que l’équipement ouvre dans des délais raisonnables. »

Poursuivre les entraînements

Emmanuelle Gazel en profitait, une fois n’est pas coutume, pour remercier son homologue saint-affricain, Sébastien David, puisque celui-ci met gracieusement à disposition des clubs millavois la piscine de sa commune pour poursuivre les entraînements. « C’est compliqué pour les usagers, mais l’objectif est que le bassin extérieur soit ouvert cet été. Peut-être fin mai… la date recule régulièrement. »

Après la natation et l’escalade, place au football avec la convention de partenariat entre la Ville et le SOM soumise aux élus municipaux. Jean-Pierre Mas, adjoint aux Sports et à la présentation du rapport, rappelait que le club « est majeur dans le département ».

Deuxième dans le palmarès aveyronnais, 404 licenciés y adhèrent, dont 290 de moins de 18 ans, dont des U18 qui évoluent en Régional. Le SOM foot, dont le budget 2021-2022 s’élevait à 128 000 €, compte aussi 62 féminines dans son école. Aussi, à l’heure de voter les soutiens municipaux, deux subventions étaient proposées : 26 000 € de fonctionnement et 4 000 € pour l’organisation du tournoi qui aura lieu à la mi-juin. Celles-ci ont reçu un soutien à la majorité en dehors de l’aide indirecte de plus de 111 514,16 €.

412 licenciés au rugby

Le SOM rugby, lui, compte 412 licenciés, dont 300 mineurs. Avec un budget 2021-2022 de 679 060 €, des aides directes ont été proposées aux conseillers municipaux : 23 500 € pour le fonctionnement ; 20 000 € de subvention exceptionnelle ; 7 700 € pour l’organisation de trois événements (Open Société Socopa, Millau rugby solidaire et réveillon de la Saint-Sylvestre). L’aide indirecte s’élève 119 771,04 €.

Les 51 200 € d’aides directes ont été votées à la majorité. Le SOM rugby, actuellement troisième de sa poule, est assuré de son maintien en Fédérale 2.

Tout comme sa participation aux phases finales. La perspective d’une montée en Fédérale 1 peut être formulée. Mais qu’est-ce que cela engendrait pour la Ville au niveau des subventions ? Jean-Pierre Mas répond : « On l’a évoqué avec le rugby puisque leur budget augmenterait de fait. Il faudrait trouver des subventions privées ou peut-être de la Région ou du Département mais, pour la Ville, rien de plus. On ne va pas promettre quelque chose qu’on ne pourrait pas tenir. »