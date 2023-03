Aveyron : le festival du livre d'Onet-le-Château accueillera 55 auteurs ce dimanche à l’Athyrium

Ce dimanche 5 mars, la 13e édition de ce festival attend un public de plus en plus fidèle.



Ciquante-cinq auteures et auteurs investiront ce dimanche la belle salle de l’Athyrium et se partageront la vedette, mais surtout leur passion pour l’écriture et les livres, avec un public de plus en plus fidèle et qui pourra aller à leur rencontre de 10 heures à 18 heures.

Un programme très chargé et très riche pour cette 13e édition, autour de l’invité d’honneur, expert en permaculture Edmond Puyraud, le thème de ce festival étant "A chacun son jardin". En effet après une conférence très suivie du jardinier professionnel Frédéric Frayssinet sur les jardins d’agrément et une expo sur "Les fleurs de mon jardin" présentée par Georges Unal, le premier temps fort ce cette belle journée dédiée aux mots en sera son vernissage, qui aura lieu à 11 heures et sera suivi par la remise des prix du concours de poésie, comme l’explique Jean Salabert, l’emblématique président de la Compagnie des Arts, organisatrice du festival en partenariat avec la mairie, la médiathèque et l’habitat jeunes du Grand Rodez " Ce 23e concours était aussi sur le thème du jardin et le 1er prix sera décerné à Luc Serrano, de Mazamet (81) pour son poème "L’olivier" et le 2e prix à Chantal Ferrier de Cabrerolles (34), pour son poème "Tu disais". Ils seront tous deux, sur le salon dimanche…".

Seront également présents plusieurs intervenants qui animeront des ateliers, dont Pascal Croci au Pôle jeunesse, qui présentera sa dernière BD sur Hitler, l’Outil en main ou encore le Carto-club de Rodez, mais aussi plusieurs stands de producteurs-créateurs. On n’oubliera pas l’incontournable "dictée du Certif" qui se déroulera à 15 heures, préparée comme chaque année par Georges Melloul : "Derrière les barreaux" en sera le titre…

L’entrée est gratuite, une tombola sera proposée, avec un tirage toutes les heures.