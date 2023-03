Calmont. De nombreux projets au comité d’animation

Dernièrement, le bureau et les membres du comité d’animation de Ceignac se sont retrouvés pour leur assemblée générale annuelle. Une majorité des membres étaient présents, David Mazars, maire de la commune de Calmont, a participé à cette réunion.

Trois nouveaux membres ont été accueillis. Le compte rendu moral ainsi que le compte rendu financier ont été présentés et approuvés à l’unanimité par l’ensemble des membres. Le comité se félicite d’une situation financière équilibrée et saine. Une information sur les manifestations prévues durant l’année 2023 a été donnée (fête votive du mois d’août, retransmission du match de rugby France-Nouvelle-Zélande le 8 septembre prochain sur grand écran…). Toute l’équipe a tenu à rappeler que la fête d’août 2022 a été exceptionnelle, tant sur le nombre de visiteurs, de repas servis et de l’ambiance qui ont dépassé l’attente. Il s’agit certainement d’un engouement de sortie, de se retrouver entre amis, et de faire la fête après une longue période de restrictions. Il a ensuite été procédé à des élections pour la constitution du bureau.

Le maire a clôturé cette assemblée générale en faisant part de sa satisfaction du travail de l’ensemble des membres du comité, en constatant le problème du manque de bénévoles dans toutes les associations. Il a rappelé que "les associations ne doivent pas s’essouffler, car les communes en ont besoin pour créer une attractivité et pour les habitants, afin de leur apporter un mieux vivre au quotidien et une belle image du village".