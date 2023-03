Tickets-restaurants : pourquoi certains commerçants pourraient les refuser à partir de ce mois de mars ?

Les démarches changent en mars 2023, certains commerces pourraient décider de refuser les tickets-restaurants en format papier.

S'il vous reste des tickets-restaurants en date de 2022, il est encore temps de les faire échanger sans frais. La date limite est fixée au 15 mars 2023. Selon le site du service public, 5 millions de salariés en France bénéficient de tickets-restaurants en carte ou sous format papier, mais 10 % des titres finissent inutilisés.

A lire aussi : Prime de partage de la valeur : quelles sont les conditions en 2023 pour bénéficier de l'ex prime Macron ?

Titres en papier ou en carte : comment faire ?

Concernant vos titres au format papier, qui d'ailleurs ne peuvent plus être utilisés depuis mardi 28 février, il faut se rapprocher de votre employeur. Une fois les anciens tickets-restaurants remis, l'employeur aura à charge de les faire rembourser ou de les échanger jusqu'au 31 mars dernier délai auprès de l'organisme émetteur.

Si vos titres-restaurants sont stockés sur une carte, tout dépendra de votre émetteur entre Edenred, Sodexo, Up et Bimpli resto. Certains vont automatiquement transférer votre solde, qui restera disponible pendant un an jusqu'au 28 février 2024. D'autres émetteurs nécessiteront une demande de transfert de l'argent qu'il vous reste sur la nouvelle solde 2023.

A lire aussi : Ticket de caisse, vaisselle dans les fast-foods... Ce qui va changer dans votre quotidien en 2023

Certains commerces pourraient décider de les refuser

À partir de ce mois de mars 2023, vous pourriez voir vos tickets-restaurants être refusés dans les commerces dans lesquels vous aviez pourtant l'habitude de venir. Pour cause, les restaurateurs et les commerçants envoyaient avant cela les titres-restaurants (format papier) à la Centrale de règlement des titres (CRT), un processus qui a pris fin mardi 28 février.

Les professionnels doivent à présenter traiter eux-mêmes les tickets en les transmettant directement à l'un des quatre organismes (Edenred, Sodexo, Up ou Bimpli resto). Une charge de travail supplémentaire que certains commerçants peuvent refuser d'encaisser, les forçant alors à ne plus accepter les tickets-restaurants.