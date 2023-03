Entraygues-sur-Truyère. Les musiques actuelles bientôt en concert

Samedi 11 mars, à partir de 18 h, se produiront sur la scène de la salle multiculturelle d’Entraygues, deux ensembles issues des Musiques Actuelles du Conservatoire de l’Aveyron Musique & Théâtre.

Ces deux formations composées d’élèves et d’enseignants de l’antenne d’Espalion, revisitent des styles divers et variés, allant de la pop jusqu’à la chanson française. Les musiciens souhaitent par l’expression scénique partager l’essentiel avec le public, pour le plaisir du vrai concert live. Un très bon moment en perspective, fait de convivialité rythmée.

Cette manifestation lancée par le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre est organisée dans le cadre d’un partenariat tissé avec la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, avec le soutien de la commune d’Entraygues. C’est le second rendez-vous de cette programmation sur le territoire intercommunal qui a pour objectif l’animation du territoire et le développement artistique et culturel au plus près des populations. La direction musicale est assurée par Nicolas Billi et Florent Lachenal. Contact Conservatoire Musique & Théâtre : 05 65 73 37 25. Entrée libre. Retrouvez toute l’actualité du conservatoire sur www.crd‐aveyron.fr