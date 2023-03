Naucelle. Retour aux sources chez JPM

Fondateur emblématique et éclairé de l’entreprise JPM, Jean-Paul Massol a repris le chemin du travail le temps d’une visite. Il était accompagné de son épouse et d’une vingtaine d’amis dont certains bien connus et impliqués dans le Pays ségali. Avec comme guide Jean-Marc Feral, président de JPM, ils ont découvert les nouveaux bâtiments de production ainsi que les vestiaires flambant neufs. Tous ont été très intéressés voire impressionnés par l’évolution de l’entreprise. En effet, l’entreprise naucelloise est leader sur son marché et ne cesse de croître.En son temps, Jean-Paul Massol avait posé des fondations solides pour que l’entreprise puisse connaitre un tel développement et il l’avait transmise en toute confiance à Jean-Marc et Pascale Feral ainsi qu’à Yves Chevalier. Seize ans après l’avoir quittée, Jean-Paul Massol et son épouse se sont déclarés ravis de l’évolution deJPM