Basket-ball : à Rodez, Lucas Guirao change de dimension

Auteur de 36 points lors du succès aveyronnais à Saint-Jean-de-Védas (97-82), samedi 4 mars, l’intérieur a confirmé ses bonnes prestations du moment et son importance grandissante dans le jeu de son équipe.

Il est l’homme fort du moment dans les rangs ruthénois. En inscrivant 36 points sur le parquet de Saint-Jean-de-Védas, samedi 4 mars, Lucas Guirao a grandement contribué à la victoire de son équipe (97-82), tout en améliorant sa meilleure performance offensive de la saison.

« C’est cool, ce n’est pas tous les week-ends qu’on marque autant », apprécie l’intéressé. Il n’en est pourtant pas à son coup d’essai, puisqu’il a signé dans l’Hérault son quatrième match consécutif à 25 points ou plus. « Ce serait bien que ça devienne une habitude », plaisante-t-il.

« Un de mes leaders »

« Lucas effectue une très belle saison, salue son entraîneur, Matija Sagadin. Il prend de plus en plus confiance en lui et il fait partie de mes leaders. » L’ailier fort, parfois utilisé en poste 3 ou en poste 5, effectue sa troisième saison en Aveyron, dont une première tronquée à cause de la crise sanitaire.

Le jeune homme de 25 ans originaire de Montélimar était arrivé en provenance de Sanary, avec qui il avait connu sa première expérience en Nationale 3. « Même si ma première partie de saison a été bonne, il m’a fallu du temps pour retrouver mes repères dans la division », reconnaît-il.

Longtemps gêné par une blessure à une épaule

Depuis qu’il est sur le Piton, Lucas Guirao a vu sa progression gênée par les suites d’une grave blessure à une épaule. « La saison dernière, il a mis un peu de temps à endurcir son jeu, comme s’il avait une appréhension », relate son entraîneur. Ces problèmes semblent désormais oubliés et l’intérieur donne la pleine mesure de son talent.

« Il doit encore s’endurcir »

« Il est dominant, et pas seulement en attaque, poursuit Matija Sagadin. Il a un volume de jeu important. Défensivement, il nous fait du bien au rebond et dans la dissuasion. » Selon son entraîneur, la progression de Lucas Guirao passe désormais par le physique. « C’est un joueur en finesse, il doit encore s’endurcir, dit-il. Mais son enchaînement de bonnes performances démontre ses qualités. »

La progression de Lucas Guirao permet en outre à Rodez de compter sur une valeur sûre à l’intérieur, un secteur où les solutions risquent d’être moins nombreuses en fin de saison. Le club suit en effet les avancements du dossier Dolapo Gaji (lire par ailleurs), la recrue du début de saison, et a perdu en cours de route Davor Pecovnik, dont le temps de jeu s’était fortement affaibli.