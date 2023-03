Olemps. Le premier carnaval du Relais petite enfance fut un beau succès

C’était tout récemment un grand évènement : le Relais Petite Enfance d’Olemps (ancien RAM) organisait pour la première fois son carnaval. C’est Nathalie Lessut, responsable de l’établissement depuis janvier en remplacement de Maïlys, qui organisait les festivités auxquelles étaient également conviés les enfants de la crèche L’Enfant do.

Quinze assistantes maternelles bénéficient d’informations, de rencontres, d’échanges et de temps de jeu dans les locaux du Manoir. Pour ce carnaval, les nounous avaient décoré les landaus et poussettes et les 26 enfants présents pour le défilé étaient déguisés, masqués ou grimés. Et comme on ne peut absolument pas envisager de faire un carnaval sans musique, c’est Lucia Genilloud, descendue de Saint-Hippolyte pour s’associer à l’évènement, qui donnait le tempo au son de l’accordéon ! Le petit groupe s’est donc tout d’abord dirigé vers la mairie, avec petite pause photo, puis tour des lieux, avant de continuer vers le parc de la 777 en jetant généreusement des confettis sur les passants. Puis, retour vers le multi-accueil avant de partager un goûter au RPE pour conclure ce carnaval avec gourmandise !

Une jolie idée et une belle réussite que cette première édition du carnaval des tout-petits !

Relais Petite Enfance (RPE), Le Manoir, 12510 Olemps. Plus de renseignements au 05 65 75 51 08.