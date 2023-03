Au menu du centre social

L’équipe du centre social et d’animation locale de Decazeville communauté propose des parenthèses conviviales, pour échanger, être écouté, se rencontrer, s’informer entre habitants.

Journée de la femme

Ces dames sont invitées à un moment de détente et de lâcher prise dans un espace sensoriel et un atelier de fabrication de cosmétiques maison. Les enfants pourront, pendant ce temps, participer à un espace jeux, toujours au centre social, de 15 heures à 18 heures.

Le même jour, à Cransac (à lasalle d’accueil), de 9 h 30 à 11 h 30, le centre social et l’association des Orteils au Soleil proposent un atelier de couture créative, ouvert à tous, même aux plus jeunes… Débutant ou expérimenté, un atelier de couture pour fabriquer un cabas en tissu.

Animations autour de bébé

A Aubin, accueil de loisirs, 31 rue Jules Guesde : accueil parents-enfants les vendredis de 9 heures à 12 heures ; massage bébé, le vendredi 10 mars à 10 heures ; éveil musical vendredi 17 mars, à partir de 9 heures ; signer avec bébé, vendredi 31 mars, à partir de 10 heures.

Parlons popote

Ateliers cuisine à Cransac, le 9 mars (salle Rose-Montagner), de 10 h 30 à 14 heures ; Bouillac, le 16 mars (salle Pavillon), de 10 h 30 à 14 heures ; le 23 mars, au Centre social à Decazeville, soupe au fromage, de 10 h 30 à 14 heures.

Baladons ensemble

Le Secours populaire et le centre social Decazeville Communauté invitent à une petite heure de marche sur le site de la Découverte et la forêt de la Vaysse, le lundi 27 mars, 13 h 30. Départ du centre social avec chaussures confortables, eau et vêtement de pluie.

Pour tous ces rendez-vous, s’inscrire au 05 65 47 96 73.