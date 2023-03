Football : la dolce Riva au Pays basque

Même s’il n’évolue qu’au deuxième niveau départemental avec le Baiona FC, l’ancien attaquant d'Onet-Le-Château Allan Riva réalise des débuts tonitruants dans son nouveau club.

Nous l’avions quitté mi-décembre honoré par ses coéquipiers et copains de l’OCF sur la pelouse de La Roque pour sa dernière avec les jaune et bleu. Une dernière fêtée par un dernier but en National 3. Allan Riva n’avait pas quitté le club du président Luban fâché ou par manque de temps de jeu. Mais pour un nouveau projet de vie, professionnelle comme personnelle, sur la côte atlantique.

" Je vais finir la saison dans un club de Bayonne évoluant en Départementale 2, le foot ne sera pas la priorité les prochains mois", avait-il confié au moment de son départ. Trois mois plus tard, tout va pour le mieux pour l’ancien cadre du groupe de Yoan Boscus qui n’a rien perdu de son sens du but et de sa bonne humeur communicative. " Ici, il fait beau, il y a des vagues, tout roule et à Rodez ?", nous a d’abord questionné le nouveau Bayonnais avant d’évoquer ses débuts de footeux au pays de l’ovalie. " Niveau travail, ça se passe très bien, j’apprends de plus en plus et tous les jours. Sportivement, je suis arrivé dans un club très bien, très familial ", explique celui qui est devenu agent immobilier à 27 ans.

"En cas de maintien, je leur organise un stage de prépa d’avant-saison par ici !"

Avec 11 buts et 4 passes décisives en 5 rencontres, Riva a été vite adopté par ses nouveaux partenaires et pourrait rapidement attirer les convoitises de clubs plus huppés, bien que ce ne soit pas sa priorité actuelle.

"Nous jouons la montée en D1 désormais. Je joue devant avec le coach qui est un ancien joueur d’Anglet. Plusieurs de mes coéquipiers ont aussi évolué en R1-R2 dans le coin, éclaire-t-il. Je me régale. En plus, ici, il n’y a que des synthétiques dernière génération. Ça permet de jouer au ballon. Je ne me projette pas plus loin."

Il n’en oublie pas moins le club de son cœur, Onet, et de s’enquérir de ses résultats. "J’ai toujours mes contacts. J’ai des petits récaps et bilan des rencontres, je suis ça de près, dit-il. Je continue de croiser les doigts pour qu’ils se maintiennent. Il fallait sortir de cette période difficile. En cas de maintien, je vais leur organiser un stage de préparation d’avant saison par ici avec des matches amicaux contre des clubs de N3-N2. Je suis sérieux", rigole le nouveau Bayonnais.