Entre consommation engagée et inflation, la grande distribution française tente de nouvelles formules

(ETX Daily Up) - Près de six décennies après l'ouverture du tout premier hypermarché en France, la grande distribution entend toujours répondre aux problématiques sociétales en multipliant de nouveaux concepts. Ces derniers ont pour but de satisfaire aussi bien une consommation engagée qu'un besoin de dépenser toujours moins.

Il y a près de 60 ans, le tout premier hypermarché français ouvrait en banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois. La nouveauté est signée Carrefour et elle écrit l'histoire tant elle va révolutionner les habitudes de consommation des Français. Sur une surface de 2.500 m2, un panel immensément large de produits du quotidien - on parle de plus de 5.000 références, depuis la boucherie jusqu'aux articles ménagers, est distribué en libre-service et est censé simplifier les achats de la ménagère. Les courses du week-end deviennent un rendez-vous hebdomadaire lorsque les clients viennent garer leur Peugeot 404 sur un parking disposant de plus de 400 places. Les habitants de l'Essonne n'ont plus besoin de se rendre en centre-ville pour faire leurs courses. Les petits commerçants sont concurrencés par ce magasin hors norme. On connaît la suite de l'histoire et du phénomène de désertification des centres-villes lorsque de plus en plus d'habitants sont attirés par les centres commerciaux installés en périphérie. Cette histoire est une étape majeure dans la structuration de la grande distribution française, d'autant que l'ouverture de cet hypermarché permet aux consommateurs de saisir des produits moins chers comparativement à l'échantillonnage des petits commerçants de quartier dont les marges sont censées être plus importantes.

Du hard discount jusqu'aux circuits courts

De la diversification du concept de consommation de masse au non-alimentaire avec des magasins géants dédiés au bricolage ou aux vêtements jusqu'à la création des produits dits libres par Carrefour pour vendre des articles de première nécessité à moindre coût (les ancêtres des produits à marque de distributeur), les années 70 ont écrit la suite de l'histoire. S'en est suivi le développement des magasins de hard discount, propulsés par des concepts allemands. Le premier magasin Aldi ouvre à Croix, dans l'agglomération lilloise (sur les terres d'Auchan) en 1988. Populaire dans les années 2000, le modèle du hard discount dans sa formule allemande - symbolisé par des magasins à l'aménagement très sommaire et une sélection drastique de produits premiers prix, s'est ensuite essoufflé au profit d'enseignes dites soft-discount. Comprendre : des magasins qui augmentent le nombre d'articles référencés et ajoutent même des produits à marques nationales.

Au même moment, en 2001, des agriculteurs varois décident de transposer un concept découvert aux Etats-Unis, qui propose une consommation directe entre le producteur et le consommateur. C'est l'Amap, l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et le début du circuit court, comme modèle de distribution. Les clients passent un contrat tacite prévoyant de commander la production d'un agriculteur sous réserve qu'il respecte l'environnement dans ses cultures. Près de vingt ans plus tard, lorsque les Français font l'expérience d'un premier confinement au moment de la crise sanitaire du Covid-19 et qu'ils n'ont plus la latitude pour atteindre les magasins en périphérie, certains (re)découvrent la proximité des exploitations agricoles toutes proches et (re)prennent goût aux produits de saison et locaux. En 2020, 64% des Français disaient avoir sollicité les circuits courts pour consommer en achetant des produits au moins une fois par mois, selon un baromètre Pourdebon réalisé par l'institut Kantar. Contrairement à ce qui s'est dit à l'issue de la crise sanitaire, l'achat en circuits courts n'a pas été qu'un phénomène de mode, révèle l'Inrae, en s'appuyant sur une étude Réseau Mixte Technologique (RMT) Alimentation locale. "Il n’y a pas de baisse généralisée des ventes en circuits courts, par rapport à la situation d’avant-crise. Si 4 points de vente sur 10 ont connu une baisse de leurs ventes, 4 sur 10 observent une hausse, tandis que 2 sur 10 ont un chiffre d’affaires équivalent. Au niveau des producteurs en circuits courts, le chiffre d’affaires est le même qu’en 2019 pour plus de la moitié d’entre eux, en hausse pour plus d’un quart, en baisse pour moins d’un quart. La tendance générale est donc à l’augmentation par rapport à avant la crise Covid", explique l’Institut national de la recherche agronomique.

Grande distribution et consommation engagée, un paradoxe ?

Pratiques, les achats en circuits courts permettent aussi d'être un consommateur engagé en soutenant la trésorerie d'un agriculteur. La dimension éthique est devenue un critère d'achat pour les Français, et cela concerne aussi bien des dimensions environnementales qu'une juste rémunération aux producteurs. C'est dans ce contexte que Carrefour a inauguré la semaine dernière Potager City. Le nouveau concept, qui s'appuie sur une distribution de proximité, propose des produits frais et d'épicerie en provenance du marché international de Rungis, où se fournissent de nombreux cuisiniers. Les deux premiers magasins, qui ont ouvert à Paris, promettent de consacrer une grande partie de leurs rayons en fruits et légumes à des variétés de saison. Le géant de la distribution concurrence directement les petits magasins de quartier parisiens qui ont articulé leur business autour de la commercialisation de produits agricoles en provenance d'exploitations franciliennes. Ces adresses se distinguent du primeur lambda en s'engageant volontairement sur le choix de producteurs dont le travail est engagé autour d'une agriculture durable. Les fruits et légumes sont généralement bio, de saison, et français a fortiori.

La grande distribution s'est aussi emparée de la problématique de désertification des centres-villes en lorgnant sur les territoires ruraux où les distances sont conséquentes quand vient l'heure de faire les courses. En Charente, Carrefour a lancé le concept Api, un magasin de proximité qui prend ses quartiers dans des mobil-homes en bois, où ne sont vendus que ses articles à marque propre. En phase avec les enjeux environnementaux, ce modèle peut s'installer n'importe où, et n'a besoin que d'un raccordement à l'électricité.

La promesse du prix bas

Dans un contexte d'inflation, avec des produits alimentaires dont le prix a flambé de 14,5% en février sur un an d'après l'Insee, la grande distribution ne s'écrit pas seulement à travers une consommation engagée. Alors que le dernier baromètre de l'Agence bio réalisé par L'ObSoCo révélait récemment que 47% de Français restreignaient leurs dépenses alimentaires en raison de contraintes budgétaires, une toute nouvelle enseigne de hard discount vient d'ouvrir en France. Désigné comme le concurrent de Lidl, Toujust s'est installé à Alès, en promettant un nouveau modèle de prix bas. Annoncé à grand fracas en début d'année, le concept promet des prix 5 à 10% moins chers que ses concurrents, grâce à l'intégration des fournisseurs directement au capital de l'enseigne. En bref, il y a moins d'intermédiaires, et donc les clients bénéficient de tarifs plus accessibles. Toujust obtient aussi les articles invendus en raison de problèmes de stocks à des prix hyper concurrentiels. 40 magasins Toujust doivent ouvrir en France cette année. Le parc de magasins doit dépasser les 300 d'ici 2036.

Bien sûr, les nombreuses problématiques auxquelles la grande distribution tricolore essaye de répondre en esquissant différents concepts de magasins ne doivent pas occulter ses adaptations aux services drive et livraison, dont le succès ne se dément pas. Le journaliste expert de la grande distribution, Olivier Davers, révélait il y a quelques jours qu'Auchan venait de lancer près de Lille un concurrent à Picnic, un pure player néerlandais ne disposant d'aucun point de vente mais qui promet des courses moins chères commandées en ligne et livrées dans l'esprit de la tournée d'un laitier. Pour le géant nordiste de la distribution, le service s'appelle Ecolivraison.