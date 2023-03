Un bel avenir pour les bâtiments de l’ancien hospice de ce village aveyronnais

L’ancien hospice de Salles-la-Source est l’imposant bâtiment que se situe au cœur du village, idéalement situé sur le bord de la départementale, avec une surface au plancher de 1 788 m² se répartissant sur cinq niveaux. Les murs et le toit sont sains, mais sa construction sur un terrain qui laisse des doutes sur sa stabilité qui font que dans l’état actuel des choses il n’est pas possible d’y installer des logements. Que peut-on en faire alors ? c’est la question qui a été posée lors de la réunion publique qui a eu lieu sur ce sujet.

Un responsable de bureau d’études, Xavier Ravel, a même été sollicité pour démarrer un dossier sur la faisabilité d’un projet d’utilisation. "J’ai noté 27 propositions qui ont été faites au cours de cette soirée. Il faut maintenant les analyser, y ajouter les souhaits des élus et voir ce qui est réalisable, autant d’un point de vue technique que financier" constate le spécialiste à l’issue de la réunion.

En effet les idées émises par la quarantaine de présents n’ont pas manqué : y installer la mairie, faire des salles de spectacle, de réunion, d’exposition, d’accueil d’enfants… "Nous sommes situés à l’entrée du Vallon, sur la Route Soulages, c’est une belle opportunité pour que cette traversée de Salles-la-Source, avec vue sur la cascade, soit valorisée par un embellissement adapté à la situation" expose Jean-Louis Alibert, le maire, qui ajoute : "Nous avons eu une belle participation à cette réunion publique qui montre que les habitants se sentent concernés et imaginent déjà de nombreuses utilisations possibles pour ces bâtiments. Reste à étudier faire le tri et mettre en œuvre ce qui présente un bel intérêt pour la collectivité et pour le territoire".

La création d’un groupe de réflexion pour la poursuite de ce dossier a même été évoqué.