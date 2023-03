Onet-le-Château : la 13e édition du festival du livre placée sous le signe du partage

Près de 500 visiteurs ont franchi les portes de l’Athyrium, pour aller à la rencontre des auteurs et invités du Salon.

Après un retour "post-Covid" en demi-teinte l’an passé, le salon du livre et des auteurs qui s’est tenu ce dimanche à l’Athyrium a retrouvé ses adeptes.

Un flux continu

Certes les organisateurs espéraient encore mieux, d’autant que 55 exposants, historiens, romanciers, nouvellistes, bédéistes ou poètes, venant souvent de loin, avaient fait le déplacement pour aller à la rencontre de leurs lecteurs, mais il n’empêche que tout au long de la journée, il y a eu un flux continu, avec quelques "petits embouteillages".

Devant le stand de l’invité du salon Edmond Puyraud, expert en permaculture et en culture bio, du jardinier professionnel Frédéric Frayssinet (qui avait aussi animé une conférence sur les jardins d’agrément) devant celui du bédéiste, écrivain et dessinateur Pascal Croci qui présentait sa toute nouvelle BD sur Hitler… ou encore avec les deux poètes primés le matin même (notre édition de mardi). Il y a aussi eu des temps forts avec les animations aux stands de l’Outil en main, du carto-club ou encore avec Georges Unal qui proposait un atelier de calligraphie et de confection de marque-pages…

L'incontournable dictée

Et il y a eu bien sûr, l’incontournable dictée du certif préparée par le tout aussi incontournable Georges Melloul… 17 irréductibles se sont prêtés au jeu, en essayant de déjouer tous les pièges grammaticaux et autres (on ne parlera pas du Kouign amann, car tous savent désormais l’écrire !) et à ce petit exercice ce sont, par le plus grand des hasards (l’une habitant le Gard et l’autre Onet !) deux Mme Bernard qui sont arrivées 1res ex æquo pour la dictée et n’ont été départagées que par le questionnaire, prévu justement pour ce cas de figure et c’est Catherine Liégeois qui complète le podium : toutes trois ont été récompensées et tous les participants sont repartis avec leur diplôme !

Enfin le salon était gratuit, mais une tombola avait été prévue, avec un tirage toutes les heures, permettant de gagner des petits lots, tous en rapport avec le thème de ce salon, à savoir "A chacun son jardin"…