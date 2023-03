Onet-le-Château. Une première réussie pour le Krill et la médiathèque

Une belle réussite pour les trois animations municipales de Musical Hiver qui se sont déroulées à la Médiathèque Paul-Géraldini et au Café culturel le Krill durant ces vacances d’hiver.

Tout d’abord, la Médiathèque proposait le concert "Variation(s) Bashung". Un joli moment intimiste et poétique avec un spectacle de grande qualité. La voix de Bernard Roques, toute en "Élégance", a fait éclore les mots de Bashung, Eric Pastor à la guitare a créé des climats sonores et Rémy Soual a fait résonner ses poèmes et ses textes. De beaux moments d’émotion et de partage, appropriés à la médiathèque Paul-Géraldini, qui donne à ce répertoire un relief nouveau, où la retenue souligne la finesse, la richesse de l’écriture et de la mélodie.

Puis le 1er mars, plus d’une dizaine d’équipes se sont affrontées au Krill, lors du blind test déjanté et théâtralisé animé par Nath et son acolyte "Régis" et le lendemain, Open Mic a permis aux slameurs, rappeurs, chanteurs, humoristes de se relayer sur la scène du Krill sous le regard bienveillant et les conseils de Favo. Le soir venu, ils se sont représentés devant une centaine de personnes : des prestations de qualité et un public intergénérationnel qui ont fait vibrer le Krill.