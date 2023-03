Le Nayrac. Voyage au pays des livres

En ce dimanche 5 mars, la communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et le Réseau des bibliothèques De Rives en Rimes proposaient le spectacle "Musiqu’à lire" donné par Croisillon et compagnie.

De nombreux enfants étaient présents mais aussi des adultes qui ont pu "voyager" à travers des histoires d’albums jeunesse, accompagnées de musiques originales et des chansons interprétées par les deux artistes Céline et Fred installés dans une yourte au décor feutré.

La marionnette George ajoutait son grain de sel et suscitait l’attention des spectateurs enthousiastes et sensibles au jeu théâtral des comédiens. À l’issue de la représentation, les enfants étaient invités à venir sur scène voir de plus près les instruments de musique et saluer George !