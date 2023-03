Onet-le-Château. Castonétoise : quelque 150 concurrents ont mesuré leur forme de début de saison

La 21e édition de la Castonétoise a réuni quelque 150 concurrents de tous âges qui sont venus de la région et au-delà pour mesurer leur forme de début de saison. En effet, la Castonétoise est la première manche du Trophée Occitanie FFC VTT XCO. Pour beaucoup, c’était la première course de la saison.

Cinq courses se sont enchaînées sur une boucle de 6,3 km pour les grands. Le circuit était parcouru de 1 à 5 fois selon la catégorie. Deux départs ont été donnés sur la petite boucle de 1,6 km réservée aux plus jeunes.

Le tracé a visiblement été apprécié. Le terrain sec a rendu les pistes très roulantes.

Toutefois, les monotraces côté causse et côté stade ont marqué les organismes. Il fallait être en forme, non pour le dénivelé, mais pour tenir la répétition des relances.

Les meilleurs par catégorie

- Catégorie U23 : Moly Antonin (Albi vélo Sport).

– Catégorie Sénior : Puech Étienne (Guidon Decazevillois).

- Catégorie U19 : Batut Elouan (Vélo Club Rodez).

- Catégorie U23 Dames : Chastain Julie (Targuet Bike Aventure). - Catégorie Master 35 : Faloppa Christophe (Toulouse Olympique Aérospatiale Club).

- Catégorie Master 45 : Vezinet Nicolas (Guidon Decazevillois).

- Catégorie Master 55 : Revesz Philippe (VTT Mazamet Montagne Noire).

- Catégorie U17 : Labro Mathys (Vélo Club Rodez).

- Catégorie U17 Dames : Dominice Angèle (Vélo Club Rodez).

- Catégorie U15 : Villebrun Tom (VTT Roc Évasion). - Catégorie U15 Dames : Richer Margot (Le Roc de la Legue).

- Catégorie U13 : Roses Manel (AT.C VTT Aragon).

- Catégorie U13 Dames : Galtier Alyssa (Vélo Club Rodez). - Catégorie U11 : Trousselier Milo (VC Laissac).

- Catégorie U11 Dames : Cavaroc Viarouge Émilie (Vélo 2000 Onet),

- Catégorie U9 : Vigouroux Adrien (VC Laissac).

- Catégorie U9 Dames : Deroua Alana (Montauban Cyclisme 82).

Les pilotes de Vélo 2000 Onet n’ont pas démérité et bien tenu leur rang. Bravo à Gary Antton (U19, 8e), Bousquet Mathis (U17, 19e), Herranz Taraire Loïs (U17, 22e), DieuRobin (U17, 24e), Rauffet Gabriel (U15, 14e), Damestoy Charly (U15, 17e), Edmond Mathieu (U15, 20e), Lombard Bastien (U15, 21e), Lechat Marius (U13, 16e), Cavaroc Viarouge Émilie (U11, 7e), Rigal Marceau (U11, 8e), Sagit Tom (U11, 9e), Cavaroc Viarouge Alexandre (U11, 10e) et Ladet Nathan (U11, 13e). Michel Soulié, adjoint délégué aux sports de la Ville d’Onet-le-Château, était présent et a pu remettre les coupes. Un grand merci à lui et à tous les bénévoles, arbitres, partenaires privés, institutionnels et techniques… Merci et bravo à tous les pilotes et les clubs qui les ont accompagnés.