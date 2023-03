Sébazac-Concourès. Leçon de greffe très suivie au verger de sauvegarde avec Gérard André

Pas moins de 30 personnes ont assisté à la taille du verger de sauvegarde, par Variétés Locales 12, route de Bezonnes.

Gérard André (co-président avec François Aiguy), sécateur en main, dispensait son savoir à l’assemblée attentive. Il présentait un greffon. Le choix du porte- greffe est important et il existe plusieurs sortes de greffes (la greffe en fente, en couronne, à cheval, à l’anglaise…). Il faut couper le greffon en biseau, l’assembler avec de l’élastique dégradable, recouvrir de mastic à greffer et le tour est joué.

Il présentait ensuite le greffon (environ 3 ans sont nécessaires). Il possède 3 branches charpentières qu’il faut tailler à partir du haut, 1 cm au-dessus d’un bourgeon extérieur. Les sous mères poussent à partir des charpentières.

Les coursonnes se font sur les sous-mères et poussent horizontalement. Il faut conserver les lambourdes, ce sont elles qui donnent des fruits. Le dard se transforme en fleur. Les brindilles ne se taillent pas. Après greffe, selon les fruitiers, il faut 3 ans pour les pommiers, 2 ans pour les cerisiers, l’année pour certains pruniers et pour le pêcher. La sève montante donne l’eau et les minéraux aux branches. La sève élaborée alimente les dards et les fruits. Si on laisse trop de fruits, la sève n’alimente pas le dard et nuit à la production des fruits de l’année suivante. Le verger compte 86 fruitiers : 6 pruniers, 10 poiriers, 3 cerisiers, 6 noyers et 61 pommiers.

Trois ou quatre membres de Variétés locales 12 assurent la taille du verger. L’association compte une trentaine d’adhérents. Le fait d’adhérer autorise à aller presser ses pommes à Salles-la-Source. Chaque année, l’association presse ses pommes pour obtenir du jus de pomme qu’elle vend. Ce revenu permet l’achat de matériel pour le verger.

Des ruches, à proximité, favorisent la pollinisation des arbres.

Quelques cerisiers vont être abattus car ils ne produisent pas. Le sol où ils sont implantés n’est pas assez fertile.

L’association rappelle que ce verger n’est pas à la disposition des promeneurs pour le ramassage. Ce n’est pas un verger public où chacun peut venir cueillir les fruits. L’association transforme ses récoltes en jus, confitures…

Un après-midi très instructif pour qui veut se lancer dans la greffe. Merci à Gérard André pour ses conseils avisés et sa pédagogie.