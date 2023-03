Très en forme, le chien des douaniers interrompt un camping-car près de la frontière espagnole

Après le fourgon transportant des chips, c'est cette fois-ci le camping-car qui est tombé sous le flair du chien des douanes, à proximité de la frontière espagnole. Avec une grosse saisie à la clé.

Dans les Pyrénées-Orientales, en ces premières semaines de mars, les douaniers de Port-Vendres viennent de boucler deux saisies importantes. Après les 250 kilos d'herbe de cannabis subtilisés dans un fourgon transportant des chips, c'est un autre véhicule qui est tombé... face au flair du chien.

De retour d'Espagne

Dans la soirée du mardi 7 mars 2023, les agents décident de procéder au contrôle d'un camping-car sur une route de la côte vermeille. Ils font face à un chauffeur, seul à bord qui leur explique rentrer d'Espagne pour rallier Leucate, dans l'Aude. C'est alors que le fidèle allié des douaniers va montrer qu'il est particulièrement en forme.

Le véhicule marqué avec insistance

Loin d'être berné par les chips quelques jours plus tôt, le chien anti-stupéfiant le sera encore moins face au camping-car, qu'il va marquer avec insistance. L'efficacité de son flair est restée intacte : de nombreux sachets poubelles sont retrouvés, dans les toilettes, placards et coffres du grand véhicule.

À l’intérieur, des sachets thermo-soudés d'herbe de cannabis, et en quantité : au nombre de 97, ils contenaient 222 kilos d'herbe de cannabis et 4,9 kilos de résine de cannabis. Au total, cela représente un coût de 398 000 euros sur le marché illicite.

Lourdes sanctions

Le conducteur, présenté devant le tribunal judiciaire de Perpignan vendredi 10 mars 2023, a été condamné à deux ans et demi de prison, dont un an avec sursis, à une amende douanière de 398 000 euros et à 5 ans d'interdiction de territoire français.