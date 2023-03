Baraqueville. Le comité des fêtes de Carcenac repart avec une nouvelle équipe de jeunes

On se souvient des heures de gloire du comité des fêtes de Carcenac Peyralès qui tenait jadis en son village les tremplins rock, la fête de l’œuf ou encore les spectacles d’été avec Obsession. Un peu au ralenti depuis quelques années, l’ère Covid avait même eu raison des animations organisées dans le village sud de la commune de Baraqueville. Mais à Carcenac, les crises ne durent pas bien longtemps et, pour le bonheur de tous, un groupe de jeunes qui compte tous entre 20 et 25 ans viennent de reprendre les choses en main. Sans oublier le soutien des anciens car ce sont eux les chefs d’orchestre du bon déroulement des événements notamment avec le savoir de la fameuse recette de la tête de veau tant prisée ! Le bureau du comité de Carcenac-Peyralès est composé de Gabin Bonnefous et Alexandre Durand qui ont repris la présidence de l’association tandis que Louis Malaterre et Andrian Veyrac occupent le poste de secrétaire et pour finir Justine Malaterre et Emelyne Burguieu endossent le rôle de trésorière.

Un beau programme en perspective dès samedi

Le 18 mars, c’est déjà un grand événement que va revivre la salle des fêtes de Carcenac avec un concert rock au cours duquel vont se succéder les groupes Kouakenstock du local Brice Calmettes, Rock Angel et Voltage AC DC d’un autre local, Patrick Bousquet. Au cours de cette soirée, de la restauration est également prévue avec des assiettes de soupe au fromage et des barquettes de frites saucisses. En 2023, les festivités ne vont pas se résumer à cette date. Une manifestation juste avant Noël a déjà eu lieu avec les enfants de l’école et les villageois où le comité a offert grâcieusement des chocolats et des cadeaux autour d’un goûter. C’est également la fête de la Saint-Laurent qui est dans les esprits : "A minima, il y aura le déjeuner aux tripous et la tête de veau. Également une soirée le samedi soir sera organisée par les conscrits fraîchement reconstitué " nous explique Gabin. A l’heure où beaucoup regrettent l’absence de la nouvelle génération dans le milieu associatif, assister à une telle implication de ces jeunes à faire vivre leur village donne vraiment le sourire.