Onet-le-Château. Entre reconnaissance pluvieuse et course ensoleillée, c’était la Gageoise

Une école de VTT sous des trombes d’eau ce samedi à Gages ! Ce n’est pas arrivé souvent cet hiver et il en fallait ! Cela n’a pas empêché les jeunes de faire une belle reconnaissance du parcours de la course la Gageoise, qui avait lieu le lendemain.

Cela faisait un moment que qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de rouler sur des monotraces bien glissantes. Et cette fois-ci, pas sur de la neige, mais sur la boue ! Ce qui ne les a pas empêchés de parcourir un très beau tracé…

Et le lendemain dimanche, c’est avec une météo beaucoup plus clémente et même quelques rayons de soleil, que des membres de Vélo 2000 Onet ont suivi les traces des jeunes de la veille et pris le départ de la course La Gageoise.

Le circuit part du stade de Gages le haut et serpente dans les sentiers sur le Causse. Un parcours très varié avec des monotraces, des cailloux et une belle descente au retour, un joli circuit.

Les résultats pour le club sont : Nathan Ladet : 3e chez les jeunes 9-10ans, Marius Lechat : 4e chez les jeunes 11-12ans et Gabriel Rauffet : 10e chez les jeunes 13-14ans (les plus nombreux aussi !).

Bravo à tous les trois et grand merci au club le Gageois et aux bénévoles, pour cette belle organisation.