Aveyron : Rodez citoyen regrette que "l'esprit de l'Estivada disparaisse"

Les élus d’opposition souhaiteraient qu’un festival consacré à la culture occitane soit maintenu.

Pour les élus d'opposition de Rodez citoyen, Marion Bérardi, Alexis César, Eléonore Echène et Iléna Bertau, "faire évoluer un festival qui approche les 30 ans ? Pourquoi pas ! C'est louable." Toutefois, ils entendent dénoncer la fin de l'Estivada annoncée par Christian Teyssèdre et surtout "la justification qui est donnée quant au choix de l’évolution de cette année". Les élus d'opposition estiment plutôt que l'on "doit on y voir les conséquences de la baisse du budget qui y était alloué ainsi que l'effet de l'éviction de l'association qui gérait l'Estivada jusqu'à 2016. Cette reprise en régie directe par la Ville a été le point de départ de la disparition de l’âme et du souffle qu’apportait l’Estivada à Rodez".

"On ne peut pas laisser disparaître l'esprit qui caractérisait ce festival", estime Marion Bérardi. Et l'élue de poursuivre : "L'Estivada est un festival qui a su brasser toutes les générations, qui a su faire venir des gens de toutes les régions de France et même de l'Europe."

"L'occitan, avant d'être une langue, c'est aussi une culture. Un monde incroyable se déplaçait de toute la France pour venir y participer. Rodez, avant même le musée Soulages et les accueils du Tour de France était sur la carte des festivals", affirment les élus de Rodez citoyen.

Toutefois, ces derniers tiennent "tout de même à saluer le fait que la mairie mette enfin les moyens financiers dans la culture en multipliant par quatre le budget qu'il allouait aux précédentes éditions de l'Estivada". "Lorsque l’on met sur la table 1,2 M€ pour trois soirs, on doit pouvoir financer les deux", deux programmations différentes donc qui ne "s'opposent pas et qui permettraient d'afficher plus de diversité culturelle".