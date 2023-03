Espalion. L’Afrique de l’Est sourit à l’équipe de Bourhan Abdourazak

Pour les pongistes espalionnais, ce week-end de compétitions a débuté sur les chapeaux de roues et s’est terminé en apothéose.

Trois mille kilomètres parcourus et des résultats à la hauteur ! À Djibouti, au championnat régional d’Afrique de l’Est, Bourhan Abdourazak (Djibouti) et ses partenaires s’inclinent en demi-finale du championnat par équipes face au grand favori Madagascar.

Dans la petite finale, ils s’imposent contre l’Ouganda et obtiennent une superbe médaille de bronze.

4e tour du critérium fédéral

En Pré nationale, à Gigean (34), Damien Tanguy se classe 3e minime. En Nationale 1, à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), Georgiana Domuta termine à la 3e de son groupe avec de très belles perfs.

À Agen (Lot-et-Garonne), en Nationale 2, Ange Aimé Kouassi s’impose en finale après huit matches de très haut niveau et accède à la Nationale 1 avec l’élite du tennis de table français pour la saison prochaine. Objectif atteint avec l’excellent coaching de son entraîneur Éric Durand et l’accompagnement de son partenaire d’entraînement Dame Ndiaye.

De bon augure avant les prochains rendez-vous continentaux : championnat régional d’Afrique de l’Ouest, championnat d’Afrique et surtout les prochains championnats du Monde qui se disputeront à Durban en Afrique du Sud.

Niveau départemental

À Villefranche-de-Rouergue, en Division 1, Laurent Chedanne battu en quart de finale de D1, contre un joueur classé largement au-dessus (300 points de plus), termine 5e. En Division 2, Éric Jonckheere finit 7e et Jean-François Herreman 16e, et, en D3 Jérôme Duremord 6e.

Ce week-end, journée de championnat où les équipes I et II joueront, pour rester en tête de leur poule, dimanche 19 mars, au nouveau gymnase à partir de 14 h 30.