Compteur Linky : en août 2023, les frais de mise en service vont baisser

Alors que plus de 90 % des foyers français sont équipés d'un compteur Linky, le directeur régulation d'Enedis, Christophe Gros, a récemment évoqué une baisse drastique à venir du coût de la mise en service en cas d'emménagement. Cet ajustement devrait intervenir en août prochain.

Les frais de mise en service du compteur électrique communicant Linky en cas d’emménagement dans un nouveau logement vont diminuer, a assuré lundi 13 mars le gestionnaire du réseau électrique, Enedis.

Actuellement, les frais de mise en service du compteur Linky sur un raccordement existant, c’est-à-dire sur un logement déjà habité auparavant, s’élèvent à 13,94 € TTC. Ces frais ne sont pas fixés par Enedis mais par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) qui doit lancer une consultation à ce sujet.

"Tout le monde va être d'accord pour dire que cela doit baisser. Est-ce que cela doit baisser beaucoup ou énormément, c'est ça la question", a précisé Christophe Gros. Il est vrai qu’avec le compteur Linky, la mise en service de l’électricité pouvant être réalisée à distance, les frais ne se justifient plus.

36,4 millions de compteurs Linky posés

À ce jour, 36,4 millions de boîtiers jaunes ont été posés, selon les derniers chiffres communiqués en décembre dernier par le gestionnaire de réseau Enedis. Il en resterait encore 3,8 millions à installer. Leur implantation s'est heurtée à des réticences et à des polémiques, au niveau politique comme à celui des particuliers.

8,48 € à payer tous les deux mois pour les clients non équipés

À noter que depuis le 1er janvier 2023, les clients qui ne sont pas équipés et qui n’ont pas adressé un auto-relevé de leur consommation au cours des douze derniers mois et ce, "malgré l’envoi de plusieurs communications écrites et appels", doivent désormais payer "des frais de relevés relatifs à la gestion spécifique de la relève des compteurs ancienne génération", soit 8,48 € tous les deux mois, a indiqué Enedis en décembre dernier. Ces frais "sont bien entendu stoppés en cas d’installation d’un compteur Linky", a précisé le gestionnaire du réseau électrique.

Sanctions à partir de 2025

Enfin, à partir du 1er janvier 2025, les clients qui ne seront toujours pas équipés seront sanctionnés, qu’ils réalisent ou non des auto-relevés. Sauf si l’installation n’a pas pu être réalisée pour des raisons d’impossibilité techniques.