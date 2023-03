Sébazac-Concourès. Les brebis, une histoire de causse

Une conférence de Gérard Bonnafis sur la production de lait sur le causse a eu lieu récemment. Depuis le XIIIe siècle, les troupeaux traversent la draille du Quercy à Aubrac.

On compte 4 races de brebis dont une race "des causses". Les troupeaux produisent de la laine. En 1812, sur le canton de Bozouls, 8 000 brebis donnent 23 000 kg de laine quand le canton de Rodez et ses 20 000 brebis donnent 32 000 kg de laine. Au XIXe siècle, des croisements sont effectués avec des mérinos. La foire de Bezonnes est alors très réputée.

Au XIXe siècle, Concourès possède 1 cardeur de laine, 3 tisserands et 2 tailleurs d’habits, Onet, 2 tisserands, 3 cardeurs et des filles qui cardaient la laine et Sébazac, 1 tisserand, 1 tailleur et des filles qui cardaient la laine.

La production de lait connaît à cette époque un essor avec la voie ferrée Béziers-Neussargues. Plusieurs laiteries voient le jour. Concourès possède alors 2 laiteries, Sébazac 3 et Onet l’Église 1. À l’origine, le ramassage du lait se fait avec une charrette et un cheval.

Créée en 1961, il ne reste aujourd’hui qu’une seule laiterie à Sébazac. En 2021, cette laiterie employait 30 personnes et collectait 10 millions de litres de lait auprès de 96 agriculteurs.

Ces fromages partent ensuite à Roquefort pour être affinés. Comme l’Aubrac avec les vaches, le Causse et la brebis sont indissociables.