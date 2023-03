Aveyron : la saison inespérée des stations de ski de l’Aubrac

Les chutes de neige ont permis d’ouvrir in extremis pour les vacances de février à Laguiole et Brameloup.

Une fois de plus, on sait que la neige tombe sans rappel mais ce fut au bon moment", fait remarquer Vincent Alazard, président du syndicat mixte des stations de l’Aubrac aveyronnais. À l’heure du bilan de la saison hivernale, celle-ci est "inespérée" pour ce dernier et "potable" par son voisin, Roger Auguy, maire de Prades-d’Aubrac pour Brameloup.

En effet, la neige est tombée sur le fil, mi-janvier, pour ouvrir pendant les vacances de février. Un mois et demi pour Laguiole et un mois tout juste pour Brameloup, non équipé de canons à neige. Côté chiffres, Laguiole a vendu cet hiver plus de 21 000 forfaits dont 17 558 en alpin et Brameloup près de 7 500 dont 5 759 en alpin.

La zone de vacances concernant l’Occitanie et Paris étant la plus tardive, cela s’en est ressenti. Roger Auguy y voit le bon côté : "La chance qu’on a eue est de ne pas avoir eu à faire le déneigement."

Car l’ouverture des stations de l’Aubrac demeure un service rendu à la population, déficitaire pour les communes qui attendent la mise en place du syndicat mixte avec la communauté de communes du Nord-Aveyron et du Département. "Il y a un enjeu économique. Dès que les stations sont ouvertes, les gens sont là. Il y a même eu une bonne ambiance et compréhension des gens."

Départ du chef d’exploitation à Laguiole

Les pannes à Laguiole lors du week-end du 21 et 22 janvier en particulier, ont toutefois eu raison du chef d’exploitation qui ne souhaite pas poursuivre l’aventure. "La Stem qui en assure la gestion devrait nommer un nouveau responsable avec pour ambition d’installer à l’automne des équipements quatre saisons comme le tapis et le tubing grâce au financement obtenu par le plan Montagnes", déclare Vincent Alazard, conscient que le passage en quatre saisons est "inévitable, on ne peut pas être aveugle". Et de citer en exemple les Pyrénées qui n’auront plus qu’une station en 2050.