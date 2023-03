Pont-de-Salars. Nouveau départ et nouveau répertoire pour la Chorale du Lévézou

Après huit années passées à diriger la Chorale du Lévézou, Marie-Bernard Chemla a souhaité prendre un peu plus de temps pour elle et sa famille. Début 2023, c’est en partageant la traditionnelle galette des Rois qu’elle a été remerciée chaleureusement pour son implication et pour tout le travail effectué dans le souci de faire progresser le groupe.

Une partition se termine, un nouveau répertoire s’ouvre… Depuis début février, émilie Combret, cheffe de chœur depuis de nombreuses années a repris la baguette de la Chorale du Lévézou. Elle propose un répertoire de chansons de variétés françaises connues : "La maladie d’Amour" de Michel Sardou, "Nous" de Julien Doré, "Stone" de Starmania, "Et Bam" de Mentissa, "Tous les cris les SOS" de Daniel Balavoine….

Ceci tout en travaillant les techniques vocales et le plaisir de chanter ensemble dans la joie, avec le support d’un synthétiseur. Un bien beau programme en perspective.

Si vous souhaitez tenter l’expérience du chant choral, venez rejoindre le groupe, le jeudi matin de 10 h à 11 h 30, à la salle de réunion de la maison de retraite de Pont-de-Salars.

Exceptionnellement, il n’y aura pas de répétition ce jeudi 30 mars. Reprise des répétitions à partir du jeudi 6 avril.

Contacts : Anne Magne 06 22 74 62 04 ou Liliane Monteillet 06 86 46 73 31