Rodez : une contre-allée de l'avenue Victor-Hugo porte désormais le nom de Robert Taussat

Les membres aveyronnais de l’Association de l’ordre national du mérite ont rendu un hommage appuyé à cet amoureux des lettres, de Rodez et de sa cathédrale.

Une plaque en hommage à un grand personnage ruthénois. Hier en fin de matinée, avenue Victor-Hugo, les petits-enfants de Robert Taussat ont ainsi dévoilé la plaque qui vient baptiser le nom de cette contre-allée. Avant cette cérémonie, l’Association nationale des membres de l’ordre national du mérite (Anmonm), après son assemblée générale, a rendu un hommage appuyé à Robert Taussat dont il fut membre. Notamment à travers un entretien mené par Jean-Philippe Savignoni ou encore une prise de parole de Pierre Lançon, de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron. Enfin, sa belle-fille, Régine Taussat, a elle aussi rendu un bel hommage.

Ensuite, Claude Seillier, le président de l’Anmonm, a rappelé que "donner le nom d’une personnalité à un espace public, n’est jamais anodin, ni un hasard". "C’est un vecteur de mémoire pour la collectivité et une valorisation pour la personnalité qui par ses actions, sa bienveillance à l’égard de la société a contribué à l’image de la ville", poursuit Claude Seillier. Et donner le nom de Robert Taussat à cette contre-allée, "est un choix judicieux, complète-t-il. C’est avenue Victor-Hugo qu’habitait Robert Taussat, homme de lettres érudit, écrivain et grand connaisseur de l’histoire locale, qui fut aussi président de la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron durant vingt années. Et c’est justement au bord de cette avenue Victor-Hugo, illustre écrivain et romancier, que sont installés le musée Soulages, le centre culturel et les archives départementales. Il ne pouvait y avoir de lieux plus appropriés."



Enfin, à quelques dizaines de mètres de l’emplacement de la plaque se dresse l’imposante cathédrale de Rodez. Un édifice que Robert Taussat avait longuement documenté et chroniqué, "ce vaisseau comme il aimait l’appeler, cet édifice pour qui, en 1958, il avait eu le coup de foudre quand arrivant du Tarn par un temps couvert, il découvrit au loin la silhouette de ce monument". " Amoureux de cette cathédrale, il fut un membre fidèle de l’association des Amis de la cathédrale", rajoute Claude Seillier qui conclut : "Connu et reconnu pour son humanisme et ses qualités intellectuelles, il laissera désormais dans la mémoire des Ruthénois plus qu’une simple trace d’écrivain et d’historien."