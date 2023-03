Villefranche-de-Rouergue. Des animations réussies et des projets à venir

Le comité des fêtes de Villefranche vient de proposer deux animations. Un loto d’abord, qui s’est déroulé à la salle des fêtes de Puylagarde le samedi 11 mars et qui a vu une belle fréquentation de joueurs. Venu tenter la chance avec de beaux lots mis en jeu tout au long de la soirée, ce dernier fut l’occasion de partager un moment ludique et convivial. La deuxième manifestation avait pour cadre le foirail de la Madeleine et s’est déroulée ce dimanche. Malgré une météo plus qu’incertaine, ce sont plus de 150 exposants présents sur le site. Le prochain vide grenier d’automne aura lieu le dimancµhe 10 septembre. Toutes ces animations sont programmées afin de vous présenter un beau festival Européen de fin juin.

Comité des fêtes. Des animations réussies et des projets à venir Le comité des fêtes de Villefranche vient de proposer deux animations. Un loto d’abord, qui s’est déroulé à la salle des fêtes de Puylagarde le samedi 11 mars et qui a vu une belle fréquentation de joueurs. Venu tenter la chance avec de beaux lots mis en jeu tout au long de la soirée, ce dernier fut l’occasion de partager un moment ludique et convivial. La deuxième manifestation avait pour cadre le foirail de la madeleine et s’est déroulée ce dimanche. Malgré une météo plus qu’incertaine, ce sont plus de 150 exposants présents sur le site. Le comité des fêtes remercie toutes les personnes présente qu’ils soient exposants, acheteurs ou simple visiteurs. Le prochain vide grenier d’automne aura lieu le dimanche 10 septembre.Toutes ces animations sont programmées afin de vous présenter un beau festival Européen de fin juin.