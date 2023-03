Camjac. Occitan : "Un tròç de camin" au théâtre

"Un tròç de camin" est un spectacle où le comédien est seul en scène (durée de 1 h 10). Ce spectacle est intégralement en langue occitane ; il est adapté à un public à partir de 14 ans. Ce projet est une adaptation des deux premiers chapitres de la grava : "sul camin, roman de Joan Bodon, auteur aveyronnais du XXe siècle. Amic, escrivi per tu al lum d’una paura lampasus una fuèlha de papièr d’escòla. Teconeisserai pas jamai, probable, mas pr’aquò te vòli contar la miá vida, una tràcia de vida".

L’adaptation, la mise en scène et le jeu sont de Christophe Calmettes. L’accompagnement pour la langue occitane et la dramaturgie de Muriel Vernières. Jeanine Bodon a participé au projet. Du côté de l’histoire, rappelons que l’armée rouge vient de libérer le camp du Service de Travail Obligatoire (STO) de Waldenburg, en Silésie, où Henri Savignac vient de passer deux années de sa vie. Henri raconte les différentes étapes de son retour jusqu’à la ferme familiale rouergate de Malarega. Là, il retrouvera ses parents et son frère cadet. La joie de la libération qu’il partage avec ses camarades dans le train qui le ramène en France se mêle aux interrogations sur leur devenir mais aussi sur celui de l’Allemagne en ruine.

Entre Rodez et Malarega, le dialogue s’instaure avec le chauffeur qui le ramène à la maison ; ce dernier a fait le maquis et reproche à Henri l’"aide" qu’il a apporté à l’"ennemi". Quel avenir pour ces jeunes français envoyés de force dans les campsdu STO ? Rien n’a changé à la ferme de Malarega, cependant la blessure laissée par cet épisode est profonde. C’est à la lumière de cette épreuve qu’Henri conte ensuite son enfance à la ferme et sa rivalité avec son frère pressenti pour reprendre l’exploitation car plus robuste et plus apte au travail de la terre que lui.

Ensuite, il y aura son échec au concours de l’école normal, sa seule chance alors de salut… Un tròç de camin est une adaptation du roman de Joan Bodon, la gravasul camin.

Le spectacle se déroulera à la salle des fêtes de Camjac

le lundi 3 avril à 18 h 30. Pour participer au repas, il suffit de réserver au 06 83 24 87 15.