Onet-le-Château. Des projets ambitieux de coopération internationale à long terme à La Roque

L’Agricampus La Roque a de nombreux partenariats qui font vivre la coopération internationale et autant de projets qui lui permettent de tisser des liens et surtout d’inscrire cette coopération dans la durée. On citera le Cameroun, l’Espagne ou encore l’Argentine et s’implique dans les mobilités de stage.

35 étudiants et élèves vont partir cette année en stage à l’étranger, notamment en Europe avec la bourse Erasmus + (surtout en Irlande). Mais focus sur l’Inde et la Thaïlande en raison de la présence de 3 étudiantes de ces pays.

Avec l’Inde

Depuis 2015, l’Agricampus a rejoint le programme franco-Indien Defiaa (Developping French Indian Exchanges in Agrofood and Agronomy). Soutenu par le ministère de l’Agriculture et le Réseau Inde de l’enseignement agricole et l’Ambassade de France à New Delhi, il s’agit d’un consortium d’institutions agricoles françaises désireuses d’accueillir une quinzaine d’étudiants sélectionnés de la prestigieuse université agricole de Pantanagar (250 km de Delhi, au pied de l’Himalaya), pour des stages d’un mois (en mars, chaque année) et de sélectionner une vingtaine d’étudiants français au niveau national, pour des stages de 4 semaines (Juillet/Août).

Shambawi et Naincy, étudiantes Master en Biotechnologie sont accueillies jusqu’au 6 avril à l’Agricampus La Roque et sont pleinement associées à la vie de l’établissement et de leur classe "d’adoption" (travaux pratiques, visites, projet avec la Thaïlande, etc…). Le week-end, elles vont dans des familles d’étudiants et en profitent pour faire du tourisme "C’est une super expérience qui nous apporte beaucoup, dans l’échange avec les autres étudiants, dans les pratiques et les méthodes plutôt que dans les contenus car nous sommes en master, mais aussi pour la langue française que nous maîtrisons beaucoup mieux", expliquent-elles de concert. Parallèlement, 3 étudiants de La Roque partiront cet été en Inde pour un stage de 4 semaines, dans l’université de Pantnagar.

Avec la Thaïlande

Depuis 2018, il existe un partenariat entre l’Agricampus La Roque et l’université agricole de Kasetsart en Thaïlande (près de Bangkok) ; cette année-là, une petite délégation d’étudiants était venue se former pendant quelques jours, afin de lancer le partenariat.

L’épisode Covid est venu contrarier ce partenariat, mais il reprend cette année en se concentrant sur 2 produits : le foie gras et les boîtes de conserve d’ananas. Les étudiants sont répartis dans deux groupes internationaux et travaillent sur la norme HACCP à mettre en place. Le projet a démarré début mars et finira mi avril, c’est une occasion unique de travailler différemment.

La collaboration va se poursuivre avec l’envoi d’étudiants de BTSA STA, pour un stage de 4 semaines cet été, à l’université thaïlandaise. Puis par l’accueil de partenaires thaïlandais à l’Agricampus La Roque, en décembre et celui d’étudiants thaïlandais à La Roque pour un stage de 4 mois (janvier à avril 2024).

Natthaya, élève Thaïlandaise de 17 ans, scolarisée en seconde, a intégré en début d’année la classe de Seconde 3 et s’est parfaitement adaptée à l’établissement, où elle restera jusqu’en juin "Je suis ravie d’être ici et de pouvoir apprendre la langue française et son écriture et de participer aux cours qui sont très intéressants. J’apprécie beaucoup les autres étudiants et ma famille d’accueil…". Au-delà de la satisfaction manifeste de Nattaya, cela permet aussi de sensibiliser les élèves aux échanges avec ce pays et les préparer à des mobilités futures en Thaïlande.