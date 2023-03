Onet-le-Château. "On ne dit pas hein, mais comment !"

Petite, trop petite fréquentation pour ce spectacle présenté par le collectif Zou, à l’Athyrium… Pourtant la MJC d’Onet avait fait le choix de le proposer gratuitement, afin que le plus grand nombre puisse profiter de ce moment où se sont exprimées (ou plutôt dansées) nos difficultés quotidiennes à communiquer. Des mises en situation individuelle et collective, où le public a toute sa place, comme, par exemple, comment serrer la main, de façon ferme, sèche, mais droit dans les yeux (le regard est très important), avec un exercice pratique, mais ô combien éloquent, avec des balles et les commentaires incontournables… Oui dommage, cette pièce chorégraphique, cette discussion sans discours, cette conversation sans mots, aux ponctuations drôles et émouvantes, où le corps parle à notre place… aurait mérité mieux, bien mieux…