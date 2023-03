Plan eau : eaux usées, prix, consommation, forage, fuites, agriculture, ce que devrait annoncer Emmanuel Macron

Lutte contre le gaspillage, réutilisation des eaux usées, agriculture, etc., alors que la France vient de connaître sa plus grande sécheresse hivernale depuis 1959, le gouvernement dévoile ce jeudi 30 mars le plan eau. Explications.

Ce jeudi 30 mars, marque la première sortie officielle d'Emmanuel Macron en France depuis deux mois et la très controversée réforme des retraites qui agite le pays depuis janvier 2023. Le chef de l'Etat est attendu à midi dans les Hautes-Alpes, dans le village de Savines-le-Lac, fortement touché par la sécheresse en 2022. C'est là que le plan eau du gouvernement va être dévoilé.

Un enjeu de taille à l'heure où le réchauffement climatique bouleverse notre quotidien, et oblige à repenser nos comportements et usages. Selon l'Elysée, le plan de bataille pour préserver la ressource eau comporterait une cinquantaine de mesures.

Le gouvernement annoncera "jeudi" son "plan eau", assure @ChristopheBechu.



Il prévoit notamment de "lutter contre les gaspillages, les fuites", ou "d'autoriser de nouveaux usages" comme l'utilisation des "eaux grises" dans les toilettes, explique le ministre. #le7930inter pic.twitter.com/0FOirHSGWa — France Inter (@franceinter) March 27, 2023

"Faire attention à cette ressource qui devient rare"

Lors du Salon de l'agriculture, en février, Emmanuel Macron avait appelé à "mieux récolter l'eau de pluie", à "avoir moins de fuites dans les réseaux d'eau", et à "mieux répartir l'utilisation de l'eau potable selon les usagers".

"C'est la fin de l'abondance"

Le président de la République avait ainsi lancé le message suivant : "On doit tous faire attention à cette ressource qui devient rare (...) c'est la fin de l'abondance, il faut qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques".

1. Lutter contre les gaspillages

Aujourd'hui, 1 litre d'eau potable sur 5 part dans les fuites. La première mesure d’urgence pour économiser l’eau et éviter son gaspillage est d’appliquer des écogestes : tirer la chasse d’eau moins fréquemment, prendre des douches au lieu des bains et réduire le temps passé sous l’eau. "Notre consommation moyenne d’eau s’élève à 150 litres d’eau potable par jour et par personne", analyse un spécialiste du cycle de l’eau interrogé par le Huffpost. Et un tiers de cette eau disparaît dans les toilettes.

2. La chasse aux fuites

"On va lister les points noirs et regarder de façon spécifique avec les Agences de l'eau des plans spécifiques qui permettent d'arrêter d'avoir autant de pourcentages de fuites", annonce le ministre de la Transition écologique qui sera en déplacement avec le président Macron dans les Hautes-Alpes.

"En moyenne, 20 % de l'eau est perdue dans des réseaux vétustes". Une des pistes étudiées serait d'équiper les logements de compteurs intelligents pour repérer au plus vite les fuites.

3. Encourager l'utilisation des eaux usées, grises

Le gouvernement souhaite encourager le recours à de nouveaux usages comme cela fait déjà dans plusieurs pays de la communauté européenne.

"On va autoriser de nouveaux usages pour les eaux usées, les eaux grises. Aujourd'hui, vous avez de l'eau potable au fond de vos toilettes. C'est totalement aberrant de se retrouver à utiliser de l'eau potable alors que nous avons des sources d'eau que nous n'utilisons pas et pour lesquelles, aujourd'hui, il y a des interdictions réglementaires", détaille Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

"Moins de 1 % de nos eaux usées sont retraitées, alors qu’elles sont réutilisées 10 fois plus en Italie, 20 fois plus en Espagne et près de 85 fois plus en Israël", a annoncé Christophe Béchu.

"Il faudra passer rapidement à 10 %". Comme le mentionne RTL, "le groupe Veolia est prêt par exemple, il a déjà équipé 40 de ses stations de systèmes de filtration".

4. Réglementer les forages

"On va s'efforcer de jouer sur tous les paramètres, notamment la réglementation sur les forages. Aujourd’hui, vous pouvez forer, prendre des milliers de mètres cubes avec peu d'autorisations", a expliqué Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique au micro de Léa Salamé sur France Inter.

5. L'agriculture mais aussi l'industrie

Autre secteur sur lequel devra plancher le gouvernement dès cet hiver : l’agriculture qui absorbe la moitié de la consommation d’eau potable en France. Et pour cause, les cultures sont déjà assoiffées.

Des pistes sont avancées parmi lesquelles le choix des espèces végétales cultivées.

De même, les secteurs de l'industrie et de l'énergie sont aussi concernés.