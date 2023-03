Salles-la-Source et Conques, l’art des métiers

Pour les Journées européennes des métiers d’art prévues jusqu’au 2 avril, différentes animations sont au menu des deux communes. En lien également avec les musées Soulages et Fenaille, à Rodez, dans le cadre de la 3e Route Soulages.

Les portes s’ouvrent, les œuvres sont dépoussiérées… Une fois le printemps installé, la saison touristique s’éveille petit à petit. Ce qui tombe plutôt bien avec la programmation, jusqu’au dimanche 2 avril, des Journées européennes des métiers d’art. Pour cela, Salles-la-Source et Conques ont décidé de jouer collectif puisque, avec Rodez, et les musées Soulages et Fenaille, il est également question de la 3e édition de la Route Soulages (notre édition du 26 mars pour la programmation ruthénoise).

Dans ce contexte, et outre une visite inédite et originale, à l’aide de son smartphone, du musée départemental des arts et métiers traditionnels afin de découvrir la relation entre la pratique artistique de Pierre Soulages et l’artisanat (pour l’anecdote, le père du peintre était ouvrier à la filature, qui est donc devenue un musée), Salles-la-Source sera le théâtre, samedi et dimanche (de 14 heures à 18 heures), de divers ateliers et autres démonstrations. Ainsi, Laëtitia Tarayre fera découvrir le tressage, Monique Vives le modelage sur tour électrique et Marlène Vidal la tapisserie d’ameublement ; des ateliers en direction des familles seront également proposés et il sera question de poisson (d’avril) en osier et en argile naturelle.

Au bout de cette Route Soulages, Conques ne sera pas en reste, quoi de plus normal d’ailleurs pour une commune qui recevra officiellement son label "ville et métiers d’art" le 20 avril. Ainsi, samedi et dimanche (à 14 h 30), le service patrimoine, à travers une visite guidée, mettra en lumière les vitraux créés par Pierre Soulages ; de même, mais cette fois-ci à 16 h 30, il sera question de découvrir les nombreux secrets du trésor de Conques.

Pour ce qui est à proprement parler des métiers d’art, un collectif d’artisans du territoire Conques-Marcillac a vu le jour pour l’occasion. Même si certains ont regretté le peu d’engouement de la profession, ils seront néanmoins assez nombreux pour proposer, de vendredi à dimanche, des expositions, bien entendu, mais également des ateliers pour petits et grands autour de la poterie, de la gravure, de la sculpture papier, de la bijouterie… Dans le même temps, une démonstration de tirages de gravures à l’eau forte sera réalisée au sein de la grange à palabres.

Pour plus de renseignements concernant le programme du musée de Salles-la-Source : Sophie Favarel ou Aline Pelletier au 05 65 67 28 96 ; sur celui de Conques : Sandra Favier au 05 65 72 85 00 ou Nathalie Nédélec au 06 03 70 04 05. Enfin, pour la démonstration à la grange à palabres, 06 30 97 29 25.