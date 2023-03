Sentier de l’imaginaire : les bénévoles préparent la nouvelle saison de la "forêt magique" de l'Aveyron

Voici tout ce qui est en train d'être mis en place pour accueillir les visiteurs dans les meilleures dispositions.

L’association sentier de l’imaginaire-petit patrimoine s’est retrouvée récemment pour faire le point de ses activités. Au cours de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment la présentation de la démarche des six communes du Carladez qui font appel à un accompagnement pour suivre un travail de groupe et une mise en commun des réflexions émises lors des cinq journées pour une animation-évolution des sentiers de l’imaginaire.

Point sur les travaux

Approvisionnement de piquets, de ganivelles, chevrons, panneaux O.S.B., et mise en place pour extension du labyrinthe et aménagement intérieur de la cabane de la sorcière. Modification du cheminement des promeneurs : un nouveau tracé contournant l’ancien terrain de tennis est en cours de réalisation par les bénévoles habituels dont Laurent et son matériel. L’aménagement de la cabane de la sorcière est réalisé en partenariat avec l’école.

Environnement

Une action est prévue avec le conseil municipal jeunes, animé par Émilie Froment. De nombreuses suggestions sont proposées pour une action intergénérationnelle le 8 avril au matin. Dans ce même esprit, le petit jardin "Boudias" pourrait faire l’objet d’un suivi avec 2 ou 3 adultes et des enfants. Objectif : jardinage, "parler occitan"…

Autres actions

En ce qui concerne les croix des chemins et autres édicules, un recensement est en cours avant d’éventuels travaux. La commune sera concertée ainsi que les associations ou particuliers riverains. Pour les bidons de lait, après discussions, le groupe s’oriente vers une mise en place sur le sentier, le bidon faisant office de borne kilométrique, disposé à l’état brut, largement lesté, un chiffre kilométrique et une flèche de direction dans l’esprit des bornes routières sera peint sur chaque bidon.

En conclusion : poursuite des travaux sur le chemin avec Laurent et à son initiative ; réparation du panneau école et réfection du portique d’accueil en chêne ; réfection des panneaux 2022 de l’école J.-Carbonel ; ancien lavoir à restaurer.

Infos diverses : un contact est établi avec Mme Claire Delmas, ancien conservateur des mobiliers et objets d’Arts de l’Aveyron pour une conférence possible sur l’église, monument historique.