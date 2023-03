CARTE. Tempête Mathis et orages : 74 départements placés en vigilance ce samedi

Voici les 74 départements en vigilance jaune ce dimanche, dont 61 sont concernés par les orages.

Le temps va rester très agité ce samedi1er avril sur une majeure partie de la France. Si plus aucun département ne sera en alerte orange, 74 restent en vigilance jaune (dont 61 en raison des orages).

"Les conditions instables perdurent pour cette première journée de week-end, avec un ciel chaotique accompagné de fréquentes averses. Des orages sont attendus l'après-midi de la Bretagne au Poitou-Charente et jusqu'aux frontières de l'est avec de fortes rafales sous les grains", prévient Météo France. " Le vent d'Ouest à Nord-Ouest est sensible de la pointe Bretagne à la côte aquitaine autour de 60 à 70 km/h en pointes".

Les vigilances de Météo France vont concerner plusieurs départements d'Occitanie :

Aveyron : vigilance orages et vent violent

Tarn : vigilance orages et vent violent

Lot : vigilance orages et vent violent

Tarn-et-Garonne : vigilance orages et vent violent

Haute-Garonne : vigilance vent violent

Quelle vigilance dans votre département ?

Voici les 61 départements placés en vigilance jaune orages :

Les 61 départements en vigilance orages. Capture - Météo France

Voici les 23 départements placés en vigilance jaune vent violent :

Les 23 départements en vigilance vent violent. Capture - Météo France

Voici les 6 départements placés en vigilance jaune pluie-inondation :

Les 6 départements en vigilance pluie-inondation. Capture - Météo France

Voici les 3 départements placés en vigilance jaune vagues-submersion :

Les trois départements en vigilance vagues-submersion. Capture - Météo France

