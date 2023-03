Football : cruelle défaite pour les Ruthénoises contre Reims à domicile

Vendredi soir, les Rafettes se sont inclinées par deux buts à un contre Reims.

Que de regrets pour les Rafettes. Dominatrices pendant une bonne partie du match, les Ruthénoises ont laissé échapper un point sur leur pelouse. Et ce malgré de très grosses occasions en toute fin de partie.

En première mi-temps, ce sont les Reimoises qui étaient les mieux parties. En effet, Kethna Louis avait parfaitement lancé les siennes, en ouvrant le score sur corner à la 10e minute. Mais loin d'avoir dit leur dernier mot, les protégées de Mathieu Rufié sont revenues à la marque neuf minutes plus tard par l'intermédiaire d'Alexandria Lamontagne, magnifiquement servie de la droite vers la gauche par Zoë Stievenart.

Après 20 minutes, les Rafettes ont commencé à développer leur jeu, et à asseoir une domination stérile contre des adversaires en manque d'inspiration. Si ce n'est une frappe sur la transversale au retour des vestiaires, Marie-Morgane Sieber n'a plus vraiment été mise en danger. Du moins jusqu'à la 76e minute, et le but de Bussy... Une réalisation qui laisse les filles du Raf dans la zone rouge. Un véritable coup d'arrêt après leur victoire à Dijon de la semaine âss