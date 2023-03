Salles-la-Source. Projet intergénérationnel au cœur de l’association "Le créneau"

Depuis les restrictions dues à la Covid-19, les liens intergénérationnels n’ont pas pu être entretenus et un éloignement ces faits sentir. Pour reconstruire ce lien, les enfants âgées de 6-8 ans de l’association "Le Créneau" vont aller à la rencontre des résidents de l’Ehpad de Cougousse.

Tout au long du mois de mars, dans l’attente de ces rencontres, les enfants ont participé à des activités, dont la création de jeux de société, qui auront pour objectif "La Découverte de notre Territoire".

Deux rencontres sont prévues le 12 avril à 14 h 30 et le 24 avril dans les locaux de l’Ehpad. Durant ces rencontres, les deux publics pourront coopérer autour d’une activité manuelle artistique et en jouant aux jeux de société réalisés par les enfants. Ces moments faciliteront le partage et la cohésion entre les deux générations qui termineront ces après-midi par un goûter local partagé.

Lors de l’assemblée générale du "Créneau", qui aura lieu le 2 juin, le projet intergénérationnel sera mis en avant par l’exposition des réalisations des enfants et des résidents de l’Ehpad de Cougousse.

Renseignements et inscriptions au 05 65 71 75 32 ou alshcougousselecreneau@wanadoo.fr