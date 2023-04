Rieupeyroux. Les Compagnons des Armenies sur la scène de l’Espace Culturel

Les Compagnons des Armenies de Moyrazès monteront sur les planches de l’Espace culturel Gilbert Alauzet ce vendredi 7 avril à 20 h 30 pour présenter leur nouveau spectacle.

Une troupe dynamique qui au travers de quatre pièces humoristiques, dont une en patois, avec des intermèdes de chants, danses et histoires. Deux heures de rires à travers leurs farces et anecdotes mijotées à la sauce campagnarde. A l’intensité des éclats de rires et au volume des applaudissements, le succès prendra place au bonheur de leur chef d’orchestre Didier Bauguil. Entrée gratuite pour les enfants. Nombre de places limitées, ouverture des portes 20 h.