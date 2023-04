Non, consommer un verre de vin par jour ne permet pas de vivre plus longtemps

(ETX Daily Up) - Le vin a-t-il ou non des vertus pour la santé lorsqu'il est consommé avec modération ? Une équipe de chercheurs a voulu s'intéresser à ce mythe en analysant les données d'une centaine d'études impliquant près de 5 millions de personnes. Résultat, n'en déplaise aux amateurs de grands crus, l'alcool ne protège pas des maladies cardiovasculaires, pas plus qu'il ne permet de vivre plus longtemps.

La consommation d'alcool fait l'objet d'une multitude d'études qui ont été amenées à se contredire au fil des décennies. Il faut dire que certaines boissons alcoolisées, comme le vin en France, ou la bière en Irlande, sont considérées comme de véritables institutions, au point que la moindre vertu médicinale associée à tel ou tel élixir est rapidement portée aux nues. Une équipe de chercheurs canadiens de l'université de Victoria s'est penchée de près sur le sujet via une méta-analyse passant au crible 107 études publiées entre janvier 1980 et juillet 2021 articulées autour de la consommation d'alcool et du risque de mortalité, engageant quelque 4,8 millions de participants.

Pas de bienfaits associés à l'alcool

Publiés dans la revue JAMA Network Open, leurs travaux révèlent que la consommation d'alcool, même dans des quantités faibles ou modérées, n'est pas associée à une baisse du risque de mortalité, ni à la prévention des maladies cardiovasculaires. Dans le détail, les chercheurs expliquent que les personnes ayant consommé moins de 25 grammes d'éthanol par jour - ce qui correspond à environ deux verres de vin ou de bière - n'ont pas plus de chance de vivre plus longtemps que ceux qui ne boivent jamais d'alcool. Le vin ne protégerait pas plus le cœur des amateurs de vin, comme l'ont prétendu des recherches antérieures, précisent les scientifiques.

Interrogé par le magazine Time, Tim Stockwell, professeur de psychologie à l'université de Victoria et co-auteur de l'étude, déclare : "L'idée que l'alcool est bon pour la santé est tellement ancrée dans de nombreuses cultures". Avec ses collègues, il explique également pourquoi des recherches antérieures ont établi une corrélation entre consommation modérée d'alcool et bienfaits pour la santé chez les personnes âgées, mettant en cause des facteurs extérieurs qui n'avaient jusqu'alors pas été pris en compte.

"Les personnes qui sont encore en bonne santé à l'âge de 70 ou 80 ans peuvent continuer à boire. Celles qui deviennent fragiles, qui prennent des médicaments ou qui ont moins de contacts sociaux ont tendance à arrêter ou à réduire leur consommation d'alcool". Autrement dit, les personnes consommant de l'alcool à un certain âge peuvent effectivement se révéler être en meilleure santé que celles qui n'en boivent pas du tout, mais simplement parce que leur état de santé le leur permet - et pas l'inverse.

L'alcool, jamais sans danger

Non seulement les chercheurs n'ont établi aucun lien entre consommation modérée d'alcool et baisse significative du risque de décès prématuré, mais ils ont aussi observé un risque de mortalité plus élevé chez les personnes qui buvaient au moins trois verres d'alcool par jour, par rapport à celles qui ne buvaient pas ou peu. Ultime constat et non des moindres, le risque de mortalité toutes causes confondues était significativement plus élevé chez les femmes qui buvaient 25 grammes d'éthanol par jour, par rapport à une consommation équivalente chez les hommes.

En France, près d'un quart de la population âgée entre 18 et 75 ans (23,7%) ne respectaient pas les repères de consommation d'alcool en 2020, soit l'année des principaux confinements liés à la pandémie de Covid-19, d'après le baromètre de Santé Publique France. Les autorités sanitaires françaises préconisent de consommer "maximum deux verres par jour, et pas tous les jours". Il s'agit de ne pas consommer plus de deux verres d'alcool au quotidien, de ne consommer aucun alcool plusieurs jours par semaine, et de ne pas dépasser plus de dix verres par semaine. Ce qui n'empêche pas le dispositif Alcool Info Service de préciser que "toute consommation d’alcool entraîne des risques pour la santé et [que] ces risques augmentent avec la quantité d’alcool consommée.

En janvier 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté fait savoir que "la consommation d’alcool n’est jamais sans danger pour la santé, quelle que soit la quantité consommée". L'autorité sanitaire mondiale a par ailleurs fait savoir que "la moitié des cancers attribuables à l'alcool dans la région européenne de l'OMS sont causés par une consommation d'alcool 'minime' ou 'modérée' (moins de 1,5 litre de vin, ou moins de 3,5 litres de bière, ou moins de 450 millilitres de spiritueux par semaine)". Elle précise que cette consommation dite 'modérée' est à l'origine de la majorité des cancers du sein imputables à l'alcool chez les femmes. Un constat que vient aujourd'hui confirmer cette nouvelle étude impliquant près de 5 millions de personnes.