Villefranche-de-Rouergue. Nouvelle expo à découvrir à la galerie d’art de José Ballester

Élus et amis se pressaient vendredi soir à la Galerie d’art de José Ballester à l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition à découvrir jusqu’à la fin mai au 40, Rue de la République. "Un grand merci à vous !" a appuyé le maire Jean-Sébastien Orcibal "Par ce lieu, vous enrichissez la vie culturelle, un levier au cœur de ville à côté du Pôle culturel !" Le sculpteur aime partager son espace et mettre en avant tous les 2 mois des artistes talentueux. Cornelis Schipper est autodidacte. Retraité, il se consacre à la photo, sa passion depuis 4 ans. Cornelis aime montrer la beauté de la nature et a une prédilection pour le petit monde des insectes et des fleurs. Inspirée par un orage récent, Annick Marot alias Manick propose, "Nuages", une nouvelle série entre ciels tourmentés et couchers de soleil flamboyants. Par ses clichés, Jean-Marc Gauthier saisit des émotions à travers ses histoires en images, des clins d’œil à la nourriture en passant par de poétiques mises en scène autour d’un piano et d’une guitare. Le peintre Stef Berg présente un melting-pot de ses récentes créations. Des toiles grand format hyper réalistes chargées de couleur et de vie.

À voir et à revoir également les superbes sculptures toutes en volutes et en grâce de José Ballester dont la dernière "la Jongleuse".

Ouverture du mardi au dimanche de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30.