Auriac-Lagast. Les randos ont repris pour les marcheurs

Dès le mois de mars, l’appel de la nature et de la convivialité a été le plus fort pour les marcheurs d’Auriac-Lagast afin de reprendre leurs randonnées hebdomadaires. Déjà quatre randonnées ont accueilli pas moins de 28 personnes à chacune des journées avec 42 km parcourus.

Le 9 mars les retrouvailles se sont faites à Villefranche-de-Panat via Fretanels panoramique, Fabrègues, le mas Nespoulous avec de magnifiques chemins et enfin les berges du lac, un beau cadeau de la nature.

Le 16 mars direction Souyri situé sur une draille fréquentée par les pèlerins de Compostelle. Nous parcourons des sentiers tantôt très étroits, tantôt s’élargissant, spécifiques du causse comtal vers Sergueisses, le pont de Cadoul, Le Cres. Une randonnée où la convivialité et la bonne humeur ont dominé. Le 23 mars, un dénivelé de 334 m annoncé au départ de Saint-Hilaire n’a pas découragé les courageux randonneurs. Une belle boucle vers le Pont de La Capelle Viaur, magnifique pont par son architecture et son cadre champêtre. Ensuite une montée à travers la forêt pour rejoindre Connes, Le Grand Mas et Restapau et tout cela sous un soleil radieux. Le 30 mars, découverte d’un phénomène unique en Rouergue : Les Igues de Compolibat. Après avoir traversé l’Aveyron sur une passerelle nous cheminons dans le village pour rejoindre ce phénomène géologique où nous nous attardons agréablement surpris par ces gigantesques cheminées de Fée à la couleur ocre. Nous poursuivons jusqu’au magnifique pont du Cambon terminant ainsi notre randonnée dans ce site exceptionnel.