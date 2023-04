Naucelle. Centre culturel : plus de 740 spectateurs en quatre jours

Le planning était chargé, pour le centre social et culturel et ses équipes du CSCPS qui ont assuré pas moins de sept séances de spectacle en quatre jours. Des spectacles pour le bassin des écoles mais aussi une séance tout public à la salle des fêtes de Sainte-Juliette-sur-Viaur dans le cadre du Printemps des poètes.

Quatre jours de mobilisation qui ont réuni plus de 740 spectateurs du Pays ségali et d’ailleurs. Des centaines d’enfants ont pu profiter de spectacles proposés à la fois sur Tauriac-de-Naucelle et au Fauteuil rouge de Baraqueville. L’équipe du centre social salue l’engagement des communes de Tauriac-de-Naucelle et de Naucelle qui ont permis d’accueillir dans de bonnes conditions de spectacle de nombreux enfants des communes à l’alentour.

Sont également remerciés les équipes techniques du cinéma le Fauteuil rouge qui ont réservé toujours un excellent accueil.

Les élèves de maternelle ont pu apprécier le spectacle "Trio Désencadré" proposé par la compagnie rennaise La Malle Théâtre et porté par un marionnettiste confirmé qui a amené les enfants à découvrir trois œuvres d’art de peintres au travers de petites saynètes ludiques. Une matière artistique dense que les enseignants sauront réinvestir en classe pour poursuivre cette découverte. Dans un registre différent, le second spectacle scolaire proposé aux élèves à partir du CP a sans nul doute contribué à travailler l’imaginaire des enfants. Le spectacle "Le Roi des corbeaux" allie à la fois le conte et le théâtre d’ombres. Un univers fantastique porté par une histoire déclamée à la fois en français et en occitan. Les temps de bord de scène à l’issue des spectacles ont permis aux enfants d’échanger avec les artistes sur "les effets spéciaux" du théâtre d’ombres et d‘affiner leur approche de la langue occitane.

Enfin le spectacle Dervish Tandances proposé à la salle des fêtes de Sainte-Juliette, dans le cadre du Printemps de poètes en Pays ségali, a accueilli plus de 120 personnes sur la représentation.

Un temps de spectacle s’est construit en étroite collaboration avec l’équipe municipale de Sainte-Juliette. Les enfants de l’école se sont immergés dans un univers poétique pendant une semaine et ont bénéficié de l’intervention des artistes de la compagnie Dervish Tandances. Un spectacle interculturel, porté par un propos poétique fort et engagé, mis en lumière par l’hypnotisante danse du Dervish tourneur.

Un spectacle surprenant qui restera dans les mémoires des habitants du Pays ségali.

Pour toutes informations vous pouvez contacter le CSCPS au 05 65 72 29 19.