Brommat. Beau succès pour les Martagons de l’Aubrac

À l’invitation de l’association des parents d’élèves de l’école de Brommat, la dynamique troupe des Martagons de l’Aubrac est venue dernièrement interpréter à la grange de Pleau une pièce contemporaine de Rémi De Vos, intitulée "Le ravissement d’Adèle". En voici le pitch : "Michel Bertolet découvre que sa fille adolescente n’est pas rentrée. Un avis de recherche est déposé dans les commerces du village, des battues sont organisées dans la forêt voisine et un inspecteur est spécialement dépêché pour suivre l’affaire. La grand-mère d’Adèle débarque chez son fils, au grand dam de sa bru et décide de mener sa propre enquête. Du boucher au retraité, du pilier de bistrot au jardinier de la ville, chacun y va de son hypothèse, commençant à observer chez son voisin le moindre comportement étrange. Les soupçons créent de la zizanie, les langues se délient et tout devient soudain suspect, bizarre, compliqué y compris la façon de parler des uns et des autres".

La troupe forte de 20 comédiens sous la houlette depuis 33 ans de son dynamique metteur en scène Édith Emerard a fait défiler les 39 tableaux au cours desquels Rémi De Vos dépeint la fragilité d’un monde où les réputations ne tiennent qu’à un fil.

Une prestation de haut vol magnifiquement interprétée par les acteurs de cette joyeuse troupe de comédiens amateurs dotés d’un talent hors pair.