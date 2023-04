Ce nouveau système de filtration d’eau éliminerait les PFAS

(ETX Daily Up) - Des chercheurs canadiens ont mis au point un nouveau système de filtration capable d'éliminer jusqu'à 99% des PFAS présentes dans l’eau potable. Cette technologie pourrait venir en aide à des pays où des zones où l'eau potable est particulièrement contaminée et représente un danger pour la santé.

Une équipe de chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique, au Canada, vient de mettre au point un nouveau système de traitement qui élimine définitivement les PFAS de l’eau potable.

Pour rappel, les PFAS, couramment appelés les "polluants éternels", sont des substances perfluoroalkyles, des composés chimiques, auxquelles nous sommes exposés à travers notre alimentation, différents produits de consommation et l'eau potable. Les PFAS peuvent représenter une menace pour la santé, en responsables de différents types de cancers ou de la maladie thyroïdienne.

L'équipe canadienne a conçu un matériau absorbant unique capable de capturer les PFAS présents dans l’eau potable. Ils sont par la suite détruits à l’aide de techniques électrochimiques et photochimiques spéciales. "Imaginez un filtre Brita, mais en mille fois mieux", explique le Dr Madjid Mohseni, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique à l'origine de cette technologie.

D’autres filtres existent déjà, comme la filtration d’eau au charbon actif et les systèmes d’échange d’ions, et sont utilisés dans les milieux professionnels et domestiques. Mais ils ne sont jamais parvenus à filtrer efficacement ces polluants chimiques ou nécessitent un temps de filtration plus long.

"Nos supports adsorbants capturent jusqu'à 99% des particules de PFAS et peuvent également être régénérés et potentiellement réutilisés. Cela signifie que lorsque nous éliminons les PFAS de ces matériaux, nous ne nous retrouvons pas avec des déchets solides plus hautement toxiques qui constitueront un autre défi environnemental majeur"; explique le Dr Mohseni dans un communiqué de presse.

Interdites au Canada, les PFAS continuent de s’infiltrer, via des produits de consommation, dans l'environnement, comme les cours d’eau. En créant ce matériau, l’équipe espère pouvoir apporter des solutions d’approvisionnement d’eau, notamment pour les communautés rurales, éloignées et autochtones. "Nos supports adsorbants sont particulièrement bénéfiques pour les habitants des petites communautés qui manquent de ressources pour mettre en œuvre les solutions les plus avancées et les plus coûteuses qui pourraient capturer les PFAS. Ils peuvent également être utilisés sous la forme de traitements de l'eau décentralisés et à domicile", ajoute le Dr Mohseni.

Afin d’évaluer l’efficacité du projet, l’équipe compte mener des essais rapidement, en Colombie-Britannique. "Les résultats que nous obtiendrons à partir de ces études sur le terrain nous permettront d'optimiser davantage la technologie et de la transformer en produits que les municipalités, l'industrie et les particuliers pourront utiliser pour éliminer les PFAS de leur eau".