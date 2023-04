Réquista. Le topoguide du GR736 gorges et vallée du Tarn est enfin arrivé !

Les randonneurs et tous les amoureux de beaux paysages seront heureux de découvrir le nouveau topoguide du GR 736 gorges et vallée du Tarn.

De Villefort jusqu’à la cité épiscopale d’Albi, la rivière Tarn trace un chemin à travers le Massif central. En 300 km, ce voyage révèle l’esprit du cours d’eau, la Rivière Tarn.

Ce sentier invite le voyageur à ne pas quitter la rivière des yeux, en marchant sur ses berges verdoyantes, à se baigner le temps d’une pause dans ses eaux vives, et à contempler la vallée depuis des belvédères époustouflants.

L’itinérance traverse trois départements (Lozère, Aveyron, Tarn) et deux parcs naturels (Cévennes et PNR des Grands Causses). La randonnée présente une grande diversité de patrimoine bâti le long du Tarn (art roman, urbanisme, hydroélectricité…), de paysages variés (roche, calcaire, espaces naturels protégés, grottes, baignade en eaux vives, etc.), de savoirs faire et traditions locales (vignobles, fromages).

Cet itinéraire présente des étapes de rando à faire à pied, en vélo, à cheval et même dans l’eau. Appropriez-vous le sentier selon vos préférences et votre rythme.

On peut se procurer le topoguide à l’office de tourisme du Réquistanais au prix de 16,50 €.