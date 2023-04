Réquista. Exposition à l’office de tourisme pour "Terre-Neuve Madagascar"

Dans la salle d’accueil de l’office de tourisme, les expositions se suivent mais ne se ressemblent pas. Elles ont toutes différents objectifs.

En mars il s’agissait de l’exposition Couture et broderie de Malimo (Marie-Line Maurel).

Pour le mois d’avril l’Association "Terre-Neuve Madagascar", une association de bénévoles qui œuvre pour Madagascar, expose ses productions du 4 au 28 avril.

On peut y découvrir les nouvelles créations déco que propose l’atelier "Trucs et bidules" de Durenque. Couture, macramé, peinture… lapins, poules et moutons attendent les acheteurs pour fêter Pâques. Savoir qu’en se faisant plaisir, les acheteurs apportent une aide financière qui servira aux plus pauvres de la planète.

L’Association "Terre-Neuve Madagascar" remercie à l’avance les visiteurs qui feront une bonne action.

L’exposition est visible aux heures d’ouverture de l’office de tourisme.