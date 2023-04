Gabriac, Ceyrac, Tholet et Combarès ont désormais leur adressage

Le conseil municipal conformément à la réglementation en vigueur, a engagé depuis 2020 la réflexion sur l’adressage des 4 principaux villages de la commune (dénomination des noms des rues et numérotation des habitations).

Ce projet est entré en phase opérationnelle avec la pose de plaques et la communication à chaque habitant concerné par courrier personnalisé de leur nouvelle adresse. Désormais chaque habitation est dotée d’une référence unique regroupée dans une base nationale des adresses (géolocalisation). Cela permettra d’être mieux identifié afin de faciliter la distribution du courrier, des livraisons et surtout l’intervention des secours aux personnes et aux biens. Les plaques des rues sont fixées sur des supports existants tel que les poteaux luminaires également sur des bâtiments.

La méthode de dénomination des rues choisies par le conseil municipal fait référence dans la plupart des cas à l’histoire ou la géographie de chacun des secteurs (rue de la fontaine, rue des champs de Baldit).

Pour les habitants qui ne sont pas venus chercher leur numéro, ils sont invités à se rendre en mairie pour prendre et afficher leur numérotation.

Le secrétariat de la mairie reste à disposition pour tous renseignements.