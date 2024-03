Deux belles rénovations embellissent les villages de Gabriac et de Ceyrac

Avec l’achèvement prochain des importants travaux de Gabriac et de Ceyrac, la commune signe deux réalisations phares qui changent la physionomie de ses deux villages au service du cadre de vie, de la sécurité et du patrimoine.

Tout d’abord la nouvelle place de l’église de Gabriac est en passe de devenir un véritable lieu de vie esthétique, végétalisé et apaisant au cœur du village avec plantations des massifs, végétalisation, mobilier urbain, palissades, clôtures et fontaine. Un cheminement piéton sécurisé a été réalisé avec accès pour les personnes à mobilité réduites, ainsi que la création de nouvelles places de stationnements.

La signalisation, les bornes de recharge électriques et la boîte à livres suivront les plantations des derniers arbres, la pose de l’éclairage public et l’installation des racks à vélo.

En ce qui concerne le village de Ceyrac, les travaux de rénovation et de dissimulation des réseaux arrivent également à leur terme permettant par la même occasion la mise aux normes environnementales du secteur et la mise en valeur des vieilles pierres de ce village médiéval. La rénovation du réseau d’assainissement et la création de la station d’épuration ont été réalisées par la Communauté de communes.

La dissimulation et la réfection des réseaux électriques, téléphoniques et l’éclairage public ont été réalisées par le Sieda et la commune, la rénovation du réseau d’eau potable par le syndicat des eaux, la rénovation des anciennes ruelles pavées, installation d’un nouvel éclairage Led.

D’ici le printemps, la rénovation des routes et des rues sera réalisée respectivement par le Département, l’intercommunalité et la commune.

Pour ces deux chantiers d’envergure de Gabriac et de Ceyrac, les élus tiennent sincèrement à remercier les habitants, pour leur patience pour la gêne occasionnée pendant les travaux, mais aussi pour les remarques positives sur ces nouveaux aménagements et leurs messages d’encouragement.

Remerciements à tous les partenaires institutionnels et financeurs pour leurs "très gros" soutien sur ces deux dossiers à savoir l’État, le Département, la Région, la communauté de communes et l’Agence de l’eau (30 % d’aides), également aux entreprises (locales et aveyronnaises) pour leur professionnalisme sur ces deux chantiers.