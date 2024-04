Gabriac. Le Roitelet au village de Ceyrac

Il y a quelques jours, une trentaine de personnes ont poussé le portillon d’une ancienne et belle demeure de Ceyrac-le-Haut (commune de Gabriac) pour assister à la lecture de différents extraits du livre du Québécois Jean-François Beauchemin "Le Roitelet". Réuni à l’initiative de l’épicerie du Trou à Bozouls qui avait choisi de délocaliser cette nouvelle rencontre littéraire au sein de la commune, le public a écouté une heure durant l’histoire de deux frères.

L’aîné, écrivain, veille sur son cadet, employé d’une pépinière et diagnostiqué schizophrène depuis l’adolescence. Le mot fait peur mais la grande réussite de ce roman est d’arriver à poser des mots justes et lumineux sur la maladie et de poser, de façon simple et néanmoins profonde des questions existentielles sur le sens de la vie. Comme l’a fait remarquer l’un des participants lors du temps d’échange qui a suivi la lecture et en reprenant les mots de Léonard Cohen : "Il y a une fissure en toute chose ; c’est ainsi qu’entre la lumière." La maladie est cette fissure qui plonge dans des abîmes vertigineux mais permet également de tutoyer parfois les étoiles. À travers les voix croisées de Delphine Sabaté et Alain Ténières, ce sont des mots empreints d’une grande force et de poésie qui ont profondément ému l’assemblée.

Le mois de mars est celui du Printemps des Poètes, placé cette année sous le signe de la Grâce et c’est un vrai moment de grâce qui fut partagé alors n’hésitez pas à rejoindre une prochaine rencontre, l’entrée est toujours libre et ouverte à tous sur réservation !